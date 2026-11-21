Статистика AutoAstat, сервиса анализа торгов на страховых автомобильных аукционах, показывает новое понижение цен на Mazda CX-5. По представленным данным, в октябре 2026 года средняя финальная ставка составила $5686 против $6004 в сентябре. Следовательно, за месяц кроссовер подешевел на 5,3%.

От почти $7000 до менее чем $5700

В течение указанного периода цены на Mazda CX-5 изменялись неравномерно. В конце 2024 года средние ставки колебались от $6200 до $6800. Весной и летом 2025 года они преимущественно оставались выше $6500, а в сентябре приблизились к $7000.

После этого началось понижение. В конце 2025 года средняя цена опустилась примерно до $6100. Весной 2026 года был еще один спад ниже $5900, а в июне показатель временно восстановился примерно до $6450.

Однако летнее удорожание оказалось непродолжительным. С июля средняя ставка ежемесячно уменьшалась, а октябрьские $5686 стали новым минимумом. По сравнению с пиком сентября 2025 разница составляет примерно $1250, или 18%. Исторические значения здесь округлены по графику.

О том, как Mazda CX-5 подешевела на американских аукционах, Авто24 писал и раньше. В то же время прямо сопоставлять средние цены разных выборок стоит только за одинаковые годы выпуска и другие фильтры.

Какие Mazda CX-5 можно найти в США

Как свидетельствуют американские спецификации Mazda, у бензиновых CX-5 второго поколения для этого рынка встречаются атмосферные и турбированные двигатели объемом 2,5 литра. С ними работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. В зависимости от года и версии, автомобиль может иметь передний или полный привод.

Поэтому при поиске важно сравнивать конкретные модификации. Одинаковое название модели еще не означает одинаковой оснастки: отличаются двигатели, отделка салона, электрорегулировка сидений, мультимедиа и системы помощи водителю.

Особенности салона и поведение модели на дороге мы подробно описывали в тест-драйви Mazda CX-5 второго поколения. Однако американскую комплектацию следует проверять отдельно, ведь она может отличаться от официально проданных в Украине автомобилей.

Почему $5686 не означает такую же цену в Украине

Приведенная сумма является средней финальной ставкой на торгах. В бюджет приобретения также нужно заложить аукционное собрание, услуги посредника, перевозку по территории США, морскую доставку и последующую транспортировку в Украину.

Отдельно оплачиваются таможенное оформление, необходимые платежи, сертификация и регистрация. Для поврежденных автомобилей прилагается ремонт, стоимость которого зависит от конкретного лота.

Именно поэтому более дешевый автомобиль на аукционе не обязательно будет более выгодным после восстановления. Перед ставкой следует оценить повреждение кузова, состояние силовых агрегатов и систем безопасности, а также проверить историю продаж. Средний показатель помогает увидеть направление движения цен, но не заменяет расчет для выбранной машины.

Что означает понижение для покупателя