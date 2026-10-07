Mazda готовит совершенно новый пикап BT-50: что известно о брутальном конкуренте Toyota Hilux

Как сообщает издание Carscoops со ссылкой на австралийских коллег из CarsGuide, руководство бренда уже дало зеленый свет новому проекту. Управляющий директор Mazda в Австралии Винеш Бхинди не стал раскрывать технические характеристики, но заверил, что работа над машиной продолжается полным ходом.

Главный дизайнер компании Эйджи Кимото, рисовавший текущую версию грузовика, также подогрел интерес публики. "Мне не позволено много говорить о будущем продукте, но могу сказать – пожалуйста, ждите его с нетерпением",– отметил шеф-дизайнер.

С кем разделят платформу на этот раз

Поскольку у Mazda нет достаточно свободных ресурсов для самостоятельной разработки рамного пикапа с нуля, следующий BT-50 снова станет результатом партнерства. В настоящее время рассматриваются два вполне реальных сценария развития событий.

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Актуально Mazda BT-50

Первый вариант– продолжение сотрудничества с Isuzu и построение новинки на базе следующего поколения D-Max. Второй, более радикальный путь– расширение коллаборации с китайским гигантом Changan, уже имеющим в своем арсенале пикап Hunter K50 с инновационной силовой установкой.

Премиум в кабине и гибриды под капотом

Независимо от выбранного донора японцы обещают подтянуть внешность грузовика к своему фирменному стилю с острой светодиодной оптикой и рельефными формами. Кроме того, интерьер сделают гораздо богаче, ведь весь модельный ряд марки сейчас уверенно шагает в премиум-сегмент.

Что касается двигателей, то полностью электрической версии в ближайшее время не предвидится. Дизель никуда не исчезнет, однако рынок диктует свои условия, поэтому электрификация неизбежна. Если партнером останется Isuzu, пикап может получить мягкий дизельный гибрид, а вот союз с Changan открывает путь к созданию гибрида с увеличенным запасом хода.

История: как менялся BT-50