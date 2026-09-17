Mazda Miata вышла похожей на классический Chevrolet Corvette: фото

Об этом необычном проекте сообщает издание Motor1. Японская компания Mitsuoka, известная своими эксцентричными переработками серийных автомобилей, готовит к выпуску модель под названием LA1. На первых официальных тизерах отчетливо виден гибрид современной Mazda MX-5 (поколение ND) и легендарного американского спорткара.

Для водителя это значит идеальный компромисс. Настоящий Corvette C1 образца 1950-х годов– это коллекционная вещь, которая стоит безумных денег, управляется как грузовик и требует постоянного ремонта. LA1 предлагает визуальную драму классики, но под капотом скрывается простая, надежная и дешевая в обслуживании агрегатная база от Mazda.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Никакого V8, только легкость и драйв

Дизайнеры Mitsuoka изрядно поработали над кузовом: круглые сдвоенные фары, массивные крылья и большое количество хрома буквально кричат об американском стиле. Однако гигантского V8 под длинным капотом ждать не стоит. Автомобиль сохранит философию Miata– легкий кузов, задний привод, два места и скромный, но очень резвый двигатель.

Это не первый подобный эксперимент японцев. Три года назад они выпустили модель Himiko– смесь британского Morgan и Jaguar на той же базе Mazda, за которую просили около 49 тысяч долларов. Полноценная презентация нового "японского Корвета" состоится 26 ноября, а уже на следующий день компания откроет прием заказов.