Mazda MX-5 превратили в стильный ретро-родстер, будто созданный для Minecraft

Как пишет Carscoops, основатель компании Тим Даттон возвращается на рынок “кит-каров” после 37 лет перерыва с новой моделью – Dutton Phaeton 5. Этот автомобиль позволяет превратить подержанную Mazda MX-5 NC в легкий родстер, по духу напоминающий классические британские спорткары.

Читайте также: Американцы сделали вторую версию внедорожника для апокалипсиса мощностью в тысячу "лошадей"

Техническая база: надежность от Mazda

В отличие от предыдущих проектов Dutton, которые базировались на устаревших компонентах Ford Escort, новый Phaeton 5 использует проверенные компоненты японского производителя. Это означает, что под стильным ретро-кузовом скрыто:

Надежное шасси от Mazda;

2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, который гарантирует честную отдачу и прогнозируемую управляемость;

Простоту обслуживания, присущую японскому родстеру.

Дизайн: ретро-эстетика с характером

Dutton Phaeton 5 не пытается копировать внешность “донора” – ни одна внешняя панель кузова не заимствована у Mazda. Зато автомобиль получил оригинальный “акулий нос”, массивную решетку радиатора, круглые фары и характерные вырезы вместо полноценных дверей.

Визуально родстер напоминает экстремально модифицированный Caterham 7, создавая уникальный образ, который выделяется в любом потоке. Экземпляр на фото выполнен в ярком лаймовом цвете с контрастными черными дисками и красными тормозными суппортами, подчеркивающими его спортивный характер.

Стоимость и варианты сборки

Dutton предлагает два пути для будущих владельцев:

Самостоятельная сборка: комплект для переоборудования Mazda MX-5 стоит 9 990 фунтов стерлингов (примерно 13 500 долларов). Дополнительно можно заказать тканевую крышу и боковые экраны за 1 200 фунтов стерлингов (около $1 600).

комплект для переоборудования Mazda MX-5 стоит 9 990 фунтов стерлингов (примерно 13 500 долларов). Дополнительно можно заказать тканевую крышу и боковые экраны за 1 200 фунтов стерлингов (около $1 600). Заводская версия: такая модель Phaeton 5 обойдется примерно в 14 300 фунтов стерлингов (около 19 300 долларов США), включая НДС.

Также интересно: Объявлена стоимость Mazda CX-6e 2026 года

Dutton Phaeton 5 – это идеальное решение для тех, кто мечтает об эмоциональном спорткаре в духе Caterham, но ценит надежность японской инженерии и имеет ограниченный бюджет.