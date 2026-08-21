Mazda не отказывается от роторного двигателя: новый патент может повысить его эффективность

Патент, на который обратил внимание CarBuzz, касается системы EGR для роторного двигателя. Ее задача состоит в возвращении части выхлопных газов во впускную систему, позволяющую снижать температуру сгорания и, соответственно, уменьшать образование определенных вредных выбросов. Для Mazda такая технология может иметь особое значение, поскольку роторные двигатели испытывают проблемы эффективности и высокой температуры работы.

Mazda разработала двухканальную систему выпуска

Предлагаемая конструкция использует два отдельных канала для отвода выхлопных газов. Боковое отверстие открывается ранее во время рабочего цикла и направляет газы к турбокомпрессору. Другое, периферийное отверстие открывается позже. Благодаря этому температура проходящих через него газов уже ниже. Именно этот поток Mazda предлагает использовать для системы EGR.

Отходящие газы направляются к охладителю EGR через специальный канал, интегрированный непосредственно в боковой корпус роторного двигателя. При этом канал проходит рядом с внутренним контуром охлаждения силового агрегата, что дополнительно помогает снизить температуру газов. Благодаря такому решению Mazda может использовать более компактный охладитель EGR, не теряя необходимой эффективности системы.

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Почему роторному двигателю нужна более эффективная EGR

Роторные двигатели имеют конструктивные особенности, усложняющие борьбу за экономичность. Одной из проблем есть необходимость работать с относительно богатой топливной смесью. Дополнительное топливо помогает контролировать температуру сгорания и защищать компоненты двигателя, но в то же время отрицательно влияет на расход топлива и уровень выбросов. Возврат охлажденных выхлопных газов во впускной тракт позволяет снижать температуру сгорания без необходимости обогащать топливную смесь в такой степени.

В перспективе это может позволить роторному двигателю работать поближе к стехиометрическому соотношению воздуха и топлива даже под высокой нагрузкой. В то же время компактная компоновка системы EGR особенно важна для роторной конструкции, где пространство вокруг силового агрегата ограничено.

Mazda продолжает развивать роторный двигатель

Новая патентная заявка является очередным свидетельством того, что Mazda не отказалась от технологии, ставшей одной из главных особенностей бренда. Последним примером ее современного использования стал роторный двигатель в Mazda MX-30. Там он работает не как основной источник тяги, а как генератор для увеличения запаса хода электромобиля.

История роторных двигателей Mazda началась еще в начале 1960-х годов, когда компания создала отдельное исследовательское направление для работы над этой технологией. В 1967 году Mazda представила Cosmo Sport 110S с двухоторным силовым агрегатом. Компания продолжала использовать роторные двигатели в своих автомобилях в течение следующих десятилетий. Одной из известнейших моделей стала RX-8, производство которой завершилось в 2012 году.

Роторный двигатель Mazda может получить новую жизнь