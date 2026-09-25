Mazda отказывается отказываться от бензина: японцы готовят совершенно новый мотор Skyactiv-Z

Об этом в интервью изданию Car Magazine рассказал руководитель отдела планирования продуктов Mazda Europe Мориц Освальд. По его словам, компания не собирается "убивать" двигатели внутреннего сгорания уже в скором времени, ведь бензиновые и дизельные агрегаты остаются чрезвычайно актуальными на глобальном рынке.

Японцы выбрали путь мультирешений: вместо того чтобы делать ставку на электромобили, они хотят предлагать правильный двигатель для конкретного покупателя. Mazda понимает, что мир не является единственным рынком с одинаковыми потребностями, поэтому не заставляет всех принудительно пересаживаться на электрокары.

Новый мотор Skyactiv-Z: что известно

Главным козырем японцев в борьбе за жизнь ДВС станет новый двигатель Skyactiv-Z. Это 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый мотор, дебютирующий на популярном кроссовере CX-5 уже в конце 2027 года.

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Mazda CX-5 2026

Он будет работать в паре с первой гибридной системой собственной разработки Mazda. Инженеры обещают более высокую тепловую эффективность и более широкий рабочий диапазон по сравнению с нынешними Skyactiv-G и Skyactiv-X.

Какие компании тоже не планируют прощаться с ДВС?