Mazda поразила поклонников авторской песней инженеров о кроссовере CX-5

Как отмечает Carscoops, рекламный видеоролик под названием "It's kind of a big deal" ("Это действительно важное событие") разработан креативным агентством Clemenger BBDO. Съемки проходили на горе Веллингтон, с которой открывается вид на город Хобарт в штате Тасмания.

По сюжету инженеры, дизайнеры Mazda и владельцы автомобилей этого бренда вместе поют о новом внедорожнике. Кампания охватывает телевидение, социальные сети, наружную рекламу, цифровые платформы и радио.

Особенности рекламной концепции и текст песни

Текст песни, в котором почти отсутствуют рифмы, содержит такие фразы, как "хочу прикоснуться к твоему сенсорному экрану", "больше места для продуктов" и "лучший на сегодняшний день; отдай старый своему подростку". Также в джингле звучат строки "ты приехал, вылепленный, усовершенствованный" и "ты заставил меня петь с вершины горы, это же CX-5!".

Исполнительный креативный директор Clemenger BBDO Эми Уэстон отметила, что цель кампании заключалась в создании незабываемого образа. По ее словам, привлечение людей, которые лучше всего знают автомобиль, к исполнению песни на вершине горы показалось естественным способом подчеркнуть выход новой модели.

Технические характеристики и стоимость Mazda CX-5

Несмотря на неоднозначное восприятие рекламного джингла, сама новая Mazda CX-5 является важным игроком в сегменте и призвана конкурировать с Toyota RAV4. На австралийском рынке базовая версия модели оказалась дешевле своего предшественника.

Стартовая стоимость версии Pure AWD составляет 39 990 австралийских долларов (около 28 000 долларов США). Все модификации кроссовера оснащены одинаковым 2,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 179 лошадиных сил с крутящим моментом 242 Нм, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Ценовой диапазон остальных комплектаций распределился следующим образом: