McLaren получила новое лицо: что изменилось в знаменитом логотипе

Британская McLaren представила 22 сентября новую фирменную айдентику, которая станет общей для McLaren Automotive и McLaren Racing. Как сообщила сама McLaren, дизайнеры не стали полностью отказываться от знакомой символики, а обратились к истории компании и ее основателю Брюсу Макларену.

Новый логотип действительно возвращает McLaren к прошлому

Самым заметным изменением стала новая фирменная надпись McLaren. Его создавали с учетом вывески над семейной автозаправкой и сервисной станцией в Ремуэре, пригороде Окленда в Новой Зеландии.

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Станцией владели родители Брюса Макларена – Лес и Рут. Там будущий основатель McLaren работал над автомобилем, на котором одержал свою первую гоночную победу.

Поэтому вместо очередного ультрасовременного шрифта британцы фактически вернулись к месту, где началась история McLaren. Старое написание переосмыслили для современной айдентики.

Знакомый Speedmark оставили

Знаменитый изогнутый знак Speedmark никуда не исчез. McLaren использует его с 1997 года, и сегодня это одна из самых узнаваемых деталей бренда.

Компания также оставила фирменный цвет Papaya и исторический символ Speedy Kiwi, напоминающий о новозеландском происхождении Брюса Макларена. В то же время палитру фирменного цвета расширили оттенками, связанными с разными периодами истории марки.

Интересно, что в последнее время McLaren все чаще обращается к истории. Недавно Auto24 рассказывал о McLaren McL 6GT с механической коробкой передач, который станет первым дорожным McLaren с механикой после легендарного F1. В его оформлении тоже использовали исторический Speedy Kiwi и подпись Брюса Макларена.

Новый логотип появится не только на суперкарах

Смена фирменного стиля происходит в интересующий McLaren момент. Компания готовится выйти за пределы традиционной формулы низкого двухместного суперкара со средним расположением двигателя.

Главной новинкой станет большой автомобиль с несколькими рядами сидений. Фактически речь идет о первом SUV в истории McLaren.

Буквально несколько дней назад Auto24 писал, что McLaren уже подтвердила разработку своего первого кроссовера. Его планируют представить к концу десятилетия, а среди потенциальных конкурентов называют Lamborghini Urus и Aston Martin DBX.

Для McLaren это серьезное изменение стратегии. Бренд десятилетиями строил имидж вокруг легких спортивных машин, поэтому создание большого семейного автомобиля заставляет инженеров решать необычные для компании задачи. В частности, McLaren еще определяется, насколько широко в конструкции кроссовера можно будет использовать дорогостоящий карбон вместо более традиционного алюминия.

McLaren хочет стать большим брендом

Новый стиль будут использовать не только на автомобилях. Он постепенно появится в McLaren Racing, дилерских центрах, цифровых сервисах, корпоративных материалах и других направлениях бизнеса.

Таким образом, компания фактически создает единую айдентику для дорожных машин и автоспорта.

При этом от традиционных суперкаров McLaren, конечно, не отказывается. На вершине модельного ряда остается W1, о котором Auto24 рассказывал после его презентации. Гибридный гиперкар стал идейным преемником F1 и P1 и мощным дорожным автомобилем марки.

Теперь рядом с такими машинами должны появиться более практичные модели, поэтому обновление логотипа выглядит не просто дизайнерской прихотью, а своеобразной границей между двумя этапами истории McLaren.

Автопроизводители массово упрощают логотипы

McLaren– далеко не первая автомобильная компания, которая в последние годы взялась за собственную эмблему. Фирменный стиль уже просматривали BMW, Volkswagen, Honda, Jaguar, Lamborghini и другие производители.

Общая тенденция схожа: объемные хромированные эмблемы уступают более простой графике, которая одинаково хорошо смотрится на кузове автомобиля, экране мультимедийной системы, смартфоне и социальных сетях.

McLaren пошла несколько иным путем. Вместо радикального разрыва со старым дизайном, компания решила сильнее подчеркнуть свое происхождение. Новый McLaren одновременно смотрит вперед - в сторону кроссоверов и расширение модельной линейки - и обратно, к маленькой семейной станции в Новой Зеландии, где начиналась история Брюса Макларена.