Мечта диктатора: Mercedes-Benz 600 Pullman в 1970 году выставлен на продажу

На аукционе RM Sotheby's выставили Mercedes-Benz 600 Six-Door Pullman 1970 года. Таких шестидверных лимузинов выпустили всего 42 экземпляра. Как пишет topgir.com.ua, автомобиль продают без резервной цены, а его предварительная оценка составляет $147 000– 206 000.
Шестидверный Mercedes-Benz 600 является большой редкостью.
Модель Mercedes-Benz 600 дебютировала в 1963 году и отличалась сложной техникой для своего времени. Автомобиль получил самовыравнивающуюся пневматическую подвеску и гидравлическую систему, которая управляла сиденьями, стеклоподъемниками, дверями, крышкой багажника и амортизаторами.
Всего выпустили 482 автомобиля семейства Pullman. Из них только 42 были удлиненными шестидверными лимузинами. Их можно идентифицировать по соответствующей последовательности номера шасси.
Выставленный экземпляр имеет еще более редкую заводскую оснастку – люк и кондиционер. По данным RM Sotheby's, обе эти опции получили лишь 11 шестидверных Mercedes-Benz 600 Pullman.
Лимузин оснащен 6,3-литровым V8.
Под капотом автомобиля установлен 6,3-литровый бензиновый V8, работающий в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Кузов окрашен в серый цвет, а салон украшен синей кожей, серой тканью и деревом. Среди оснащения – перегородка между передней и задней частями салона, дополнительные откидные задние сиденья и крепеж для флага на переднем крыле.
Полная история предыдущих владельцев автомобиля неизвестна. В последнее время Mercedes-Benz 600 Pullman находился в бельгийской коллекции Вилли Михилса, где также хранились Rolls-Royce и Maybach.
Авто выставили без резервной цены, поэтому окончательная стоимость может существенно отличаться от предварительной оценки. В то же время учитывая редкость модели цена продажи потенциально может превысить отметку в $200 000.