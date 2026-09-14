Мечта диктатора: Mercedes-Benz 600 Pullman в 1970 году выставлен на продажу

На аукционе RM Sotheby's выставили Mercedes-Benz 600 Six-Door Pullman 1970 года. Таких шестидверных лимузинов выпустили всего 42 экземпляра. Как пишет topgir.com.ua, автомобиль продают без резервной цены, а его предварительная оценка составляет $147 000– 206 000.

Шестидверный Mercedes-Benz 600 является большой редкостью.

Модель Mercedes-Benz 600 дебютировала в 1963 году и отличалась сложной техникой для своего времени. Автомобиль получил самовыравнивающуюся пневматическую подвеску и гидравлическую систему, которая управляла сиденьями, стеклоподъемниками, дверями, крышкой багажника и амортизаторами.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Всего выпустили 482 автомобиля семейства Pullman. Из них только 42 были удлиненными шестидверными лимузинами. Их можно идентифицировать по соответствующей последовательности номера шасси.

Выставленный экземпляр имеет еще более редкую заводскую оснастку – люк и кондиционер. По данным RM Sotheby's, обе эти опции получили лишь 11 шестидверных Mercedes-Benz 600 Pullman.

Лимузин оснащен 6,3-литровым V8.

Под капотом автомобиля установлен 6,3-литровый бензиновый V8, работающий в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кузов окрашен в серый цвет, а салон украшен синей кожей, серой тканью и деревом. Среди оснащения – перегородка между передней и задней частями салона, дополнительные откидные задние сиденья и крепеж для флага на переднем крыле.

Полная история предыдущих владельцев автомобиля неизвестна. В последнее время Mercedes-Benz 600 Pullman находился в бельгийской коллекции Вилли Михилса, где также хранились Rolls-Royce и Maybach.

Авто выставили без резервной цены, поэтому окончательная стоимость может существенно отличаться от предварительной оценки. В то же время учитывая редкость модели цена продажи потенциально может превысить отметку в $200 000.