Как сообщает издание Drive, окончательную точку в истории концепта поставил шеф-дизайнер Hyundai Саймон Лоасби во время автосалона в Лос-Анджелесе. По его словам, компания уже имела готовую глиняную модель для конвейера, полностью разработаны экстерьер и интерьер, но математика проекта просто не сошлась.

"Мы действительно активно работали над этой машиной",– признался Лоасби журналистам. Однако он пояснил, что когда бизнес-модель опирается лишь на одну нишевую модель с скудными объемами выпуска, шансов на успешный запуск просто не остается.

Первоначально планировалось, что тираж этого двухдверного купе ограничат на уровне 200 экземпляров. Чтобы оправдать колоссальные затраты на разработку, ценник должен быть астрономическим, а найти достаточное количество покупателей, готовых отдать деньги уровню Ferrari за электромобиль от Hyundai, оказалось слишком рискованной идеей.

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Замена найдена: что предложит Genesis

Хотя фанаты бренда огорчены утратой N Vision 74, концерн Hyundai Motor Group не оставит рынок без яркого флагмана. Роль гало-кара возьмет на себя премиальное подразделение Genesis со своим почти серийным концептом Magma GT. Этот автомобиль получит классический подход к производительности вместо сложных водородных технологий.

Под капотом Magma GT разместят мощный V8 с двойным турбонаддувом, который будет выдавать около 800 лошадиных сил. С такими характеристиками новинка от Genesis станет полноценным конкурентом для признанных лидеров сегмента, таких как McLaren 750S и Ferrari 296 GTB. Так что если водородная мечта не осуществилась, бензиновая альтернатива выглядит не менее интригующе.

Что было известно раньше?