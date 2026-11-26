Как сообщает Главный сервисный центр МВД, ведомство продолжает системно адаптировать свои филиалы к вызовам военного времени. В настоящее время 29 подразделений по всей стране переходят к защитным сооружениям только в случае объявления опасности, тогда как еще восемь учреждений установлены рядом модульные укрытия.

Отдельное внимание было уделено будущим водителям, для которых оборудовали специальные экзаменационные классы непосредственно под землей. На сегодняшний день теорию в укрытиях можно составить в 18 филиалах, где развернуто всего 102 безопасных рабочих места.



Больше таких локаций сосредоточено в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, где работают 10 центров на 61 место. В Киеве функционируют две подземные экзаменационные комнаты, а в Днепропетровской и Запорожской областях– три.

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Всего в Украине работает 141 сервисный центр.

Как работает сервис после сирены

Как только раздается сигнал воздушной тревоги, обслуживание в основном зале мгновенно приостанавливается. Администраторы возвращают посетителям их документы, после чего весь персонал и клиенты организованно спускаются в хранилище.

Чтобы восстановить полноценный прием под землей, специалистам нужно ориентировочно.– 20 минут. Это время необходимо для настройки компьютерной техники и повторной авторизации в государственных информационных системах.

Сами же укрытия обустроены не только лишь рабочими столами администраторов, да и электронными табло и системами голосового оповещения. Там, где позволяет пространство, дополнительно установлены терминалы самообслуживания.

Представители ведомства настойчиво просят водителей не оставаться под открытым небом или в припаркованных автомобилях у здания. "Сразу направляйтесь к ближайшему укрытию ради собственной безопасности",– подчеркивают в пресс-службе.

Полезные советы для водителей

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, автомобилисты могут заранее узнать формат работы конкретного филиала. При бронировании талона онлайн в системе Е-запись следует обращать внимание на текстовые подсказки возле названия учреждения, указывающие, предоставляются ли услуги в укрытии.

Также раньше мы писали, что водителям следует внимательно готовить документы перед визитом в МВД. Чаще всего людям отказывают в обслуживании из-за просроченных паспортов, отсутствия оригиналов справок или расхождения в персональных данных после смены фамилии.