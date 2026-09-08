Mercedes – на папу, Nissan – на сестру: у экс-чиновника Львовского ТЦК конфискуют элитные авто

Как сообщает пресс-служба САП, соответствующий иск уже направлен в Высший антикоррупционный суд. Прокуроры выяснили, что в течение 2021 – 2023 годов полковник активно скупал имущество, но официально регистрировал его на близких родственников.

Конечно, самый большой интерес для автомобилистов представляет автопарк фигуранта. По данным следствия, чиновник обзавелся премиальным внедорожником Mercedes-Benz GL 350 CDI и компактным кроссовером Nissan Juke.

Полковник с женой пользовались "чужими" машинами

Чтобы не привлекать излишнего внимания, машины предусмотрительно оформили на отца и сестру военного. Однако фактически за рулем этих автомобилей ездил сам чиновник и его жена.

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Кроме машин, в список сомнительных активов попали земельный участок и жилой дом. Эту недвижимость обычно для таких схем зарегистрировали на тещу.

Анализ доходов семьи показал, что легальных денег на такие покупки просто не было. В настоящее время ВАКС уже наложил арест на все упомянутое имущество общей стоимостью более 7,4 миллиона гривен, так что продать или переоформить его не получится.

Похожие схемы не работают

Напомним, что переписка элитных авто на родственников – популярная, но уже неэффективная практика. Ранее мы писали о начальнике пожарно-спасательной части ГСЧС Харьковщины, который оформил на маму роскошный Toyota Land Cruiser 200. Этот внедорожник стоимостью более 3 миллионов гривен также оказался под арестом.

Начальник Юго-Восточного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции записал на дочь Land Rover Vogue 2021 года выпуска стоимостью 3,29 млн грн, хотя доказать это состояние в суде не смог.

Похожая судьба постигла и состояние народного депутата, фамилия которого не названа, недостаточными для приобретения трех роскошных автомобилей. Транспорт формально был оформленный на других лиц. Высший антикоррупционный суд признал активы необоснованными и постановил взыскать их стоимость (7 255 976 гривен) в доход государства.

У первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры частью неправомерной выгоды стал автомобиль Tesla Model X P100D, также записан на подставное лицо. А начальник Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, фамилия и звание также не называется, а только констатируется факт, записал на жену автомобиль Toyota Land Cruiser 2022 (3,3 млн грн).

Этот список можно продолжать еще добрым десятком описанных редакцией Авто24 только в нынешнем году схожих случаев.