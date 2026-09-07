Mercedes-AMG готовит трекового монстра CLE 63 Mythos из V8 за миллион долларов

Как сообщает авторитетное издание Motor1, Подразделение Mercedes-AMG готовит к выпуску ультраэксклюзивное купе CLE 63 Mythos. Этот автомобиль станет второй моделью в элитной линейке Mythos после радикального спидстера SL PureSpeed и предложит клиентам глубоко переработанный аэродинамический кузов и сверхмощный V8 двигатель. Инженеры из Аффальтербаха работают в полную мощность, чтобы создать одну из самых эксклюзивных моделей бренда за последние годы.

Возврат к большим объемам стал прямой реакцией немецкого бренда на критику рынка и собственных фанатов. После сокрушительной критики и провальных продаж нового C 63 SE Performance, получившего тяжелую четырехцилиндровую гибридную установку, состоятельные клиенты просто отказались покупать спорткар без фирменного звука и характера. Руководитель AMG Михаэль Шибе официально признал потерю лояльной аудитории и объявил о масштабном возвращении V8 в модельный ряд. The Supercar Blog.

Каким будет новый V8?

Следует четко разделять две будущие машины: стандартный серийный CLE 63 V8, который выйдет большим тиражом для конкуренции с BMW M4 и лимитированный трековый CLE 63 Mythos. Под капотом последнего разместят совершенно новый 4,0-литровый битурбированный двигатель под кодовым названием M177 Evo. Его главная инженерная особенность– использование плоского коленчатого вала (flat-plane crank), что раньше было прерогативой исключительно суперкаров уровня AMG GT Black Series.

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Этот технический аспект кардинально изменит характер машины. Новый V8 будет звучать совсем не так, как классические "булькающие" моторы от AMG прошлых лет с крестообразным коленвалом. Звук станет гораздо более высоким, резким и визгливым, напоминая скорее итальянские Ferrari или американский Mustang GT350, к чему старой гвардии поклонников марки придется привыкать.

Переход на плоский коленвал стал не только гонкой по мощности, но вынужденным шагом для выживания двигателей внутреннего сгорания в современных реалиях. Руководитель отдела разработки двигателей Mercedes Оливер Фольрат объяснил, что жесткие экологические нормы Euro 7 требуют работы на стехиометрической смеси под любой нагрузкой. Равномерный порядок зажигания плоского коленвала позволяет оптимизировать выпускные потоки и эффективность катализаторов, делая мотор значительно чище без потери отдачи. Mercedesblog. Собирать эти уникальные агрегаты вручную по традиционному принципу "One Man, One Engine" на главном заводе в Аффальтербахе.

По информации CarBuzz, генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус подтвердил три уровня форсирования нового V8. Если базовая гражданская версия для обновленного S-Class выдает 530 лошадиных сил, то для линейки Mythos готовят экстремальную модификацию. Ожидается, что мощность купе превысит 641-650 лошадиных сил и может даже приблизиться к показателям предыдущего GT Black Series, превращая новинку в настоящий бескомпромиссный суперкар.

Такая колоссальная мощность требует соответствующего охлаждения. Последние шпионские снимки по тестам в Германии, опубликованы Carscoops, зафиксировали, что инженеры спешно изменили конструкцию капота прямо во время испытаний. На нем появился гигантский открытый воздухозаборник, поскольку высоковращающийся мотор нуждается в колоссальном объеме воздуха. Задняя часть кузова получила массивное антикрыло, совершенно нетипичное для обычных дорожных купе, агрессивные вертикально расположенные патрубки выхлопной системы.

Чтобы добиться эталонной управляемости на треке, разработчики пошли на радикальное снижение веса. Автомобиль получит гораздо меньше шумоизоляции, сверхпрочные карбон-керамические тормоза в базовой комплектации и легкие кованые диски. Издание Jalopnik подтверждает вероятное полное удаление заднего ряда сидений, что окончательно превратит роскошное купе в суровый двухместный инструмент для установки рекордов с большим количеством углеродного волокна в конструкции кузова.

Готовят ли рекорд на Нюрбургринге?

О серьезности трековых амбиций свидетельствует и тот факт, что в июле 2026 Mercedes-AMG индивидуально арендовал Северную петлю Нюрбургринга после ее официального закрытия. Обычно такие частные сессии проводятся исключительно для попытки установления официального рекорда круга. Цель немецкой марки– побить время 6:43.300 для заднеприводных серийных авто, которое сейчас удерживает Porsche 911 GT2 RS с пакетом Manthey.

Эксклюзивность CLE 63 Mythos будет беспрецедентна. По данным Autoblog, финальный дизайн и характеристики уже показали избранным дилерам и топ-коллекционерам в США и Канаде на закрытых мероприятиях. Весь запланированный тираж из 30 экземпляров фактически распродан по предварительным заказам. Это идеально вписывается в философию семьи Mythos: создавать машины для узкого круга клиентов на самой вершине модельной линейки.

Такой лимитированный выпуск неизбежно повлияет на прайс. Учитывая, что предыдущая модель серии Mythos стоила около миллиона долларов, цена нового купе гарантированно превысит эту отметку, имея огромную наценку по сравнению с обычными версиями CLE, о чем свидетельствуют аналитики GTspirit. Этот автомобиль станет не просто очередной новинкой, а настоящим коллекционным шедевром, символизирующим эпоху больших моторов. Напомним, ранее мы писали о том, как европейские автопроизводители вынуждены массово корректировать свои стратегии электрификации из-за резкого падения спроса на батарейки среди покупателей премиального сегмента.