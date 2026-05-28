Mercedes-AMG открыла прием заказов на новый GT 4-Door Coupé: какая цена

На старте продаж покупателям предложат две версии – AMG GT 55 4-Door Coupé и AMG GT 63 4-Door Coupé.

Силовая установка автомобиля состоит из трех электромоторов: двух на задней оси и одного спереди. Совокупная отдача системы достигает 860 кВт или 1169 л.с. Благодаря этому она способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,1 секунды, а до 200 км/ч – за 6,4 секунды. Максимальная скорость с пакетом AMG Driver's Package составляет 300 км/ч.

Зарядка до 600 кВт: более 460 км запаса хода за 10 минут

Новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé получил высокопроизводительную батарею с акцентом не только на пиковую мощность, но и на стабильную отдачу во время интенсивной эксплуатации. Модель поддерживает зарядку мощностью до 600 кВт, что на данный момент является одним из самых высоких показателей среди серийных электромобилей. По данным компании, всего за 10 минут можно пополнить запас хода более чем на 460 км. Цикл зарядки от 10 до 80% занимает примерно 11 минут.

Несмотря на полностью электрическую силовую установку, Mercedes-AMG решила сохранить характер традиционных моделей бренда. В режиме AMGFORCE S+ новинка имитирует звучание двигателя V8, а также создает тактильный эффект переключения передач с кратковременным прерыванием тяги. Кроме этого, цифровая панель приборов меняет оформление на стилизованный интерфейс, характерный для спортивных моделей AMG с бензиновыми моторами.

Активная аэродинамика и настройки для трека

Новый GT 4-Door Coupé получил активные аэродинамические элементы, которые автоматически меняют конфигурацию в зависимости от режима движения.Для водителей, ориентированных на трек-дни, предусмотрена система AMG RACE ENGINEER, которая позволяет детально настраивать реакции автомобиля, тягу и поведение в поворотах. Также доступен пакет AMG DYNAMIC PLUS, включающий: активную подвеску, систему стабилизации кренов, режим Race и телеметрию.

Богатый перечень опций и премиальное оснащение

Mercedes-AMG подготовила широкий список дополнительного оборудования для персонализации модели. Среди доступных опций:

аудиосистема Burmester High-End 4D на 1610 Вт с 30 динамиками;

панорамная крыша SKY CONTROL с регулируемой прозрачностью и подсвеченным логотипом AMG;

карбоновая крыша;

спортивные сиденья AMG Performance с функцией массажа;

пакет AMG Night с декоративными элементами Dark Chrome;

карбоновые вставки в салоне.

Отдельно доступен пакет AMG Performance Charging с дополнительным охлаждением силовой установки и поддержкой зарядки до 600 кВт.

Цены нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Стартовая цена нового Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé в Европе составляет от 154 700 евро. В то же время версия AMG GT 63 4-Door Coupé будет стоить от 196 350 евро.

