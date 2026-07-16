Mercedes-AMG разрабатывает экстремальную версию нового электрического суперседана GT 4-Door

Новая разработка призвана продемонстрировать весь инженерный потенциал спортивного подразделения из Аффальтербаха в сфере электрических технологий. Созданный прототип сочетает в себе уникальные аэродинамические решения и передовую техническую базу, пишет Carscoops.

Агрессивная аэродинамика и гоночные элементы кузова

Судя по шпионским снимкам, новая экстремальная версия основан на дизайне модификации GT 63, , однако отличается целым рядом визуальных и функциональных доработок. Передняя часть кузова получила значительно более выраженный сплиттер для увеличения прижимной силы на высоких скоростях. Наиболее заметными изменениями в экстерьере суперседана стали:

Специальный вентилируемый капот, призванный улучшить терморегуляцию электрических компонентов;

Массивное стационарное заднее антикрыло вместо стандартного выдвижного спойлера;

Несколько увеличенная высота заднего спойлера по сравнению с обычной моделью, что обеспечивает дополнительную стабильность при прохождении быстрых поворотов.

Платформа AMG.EA и невероятная мощность трех двигателей

Новое семейство GT 4-Door построено на инновационной электрической платформе AMG.EA, разработанной специально для высокопроизводительных моделей бренда. Автомобили оснащаются передовой батареей емкостью 106 кВт·ч. Хотя точные характеристики двигателей прототипа пока держатся в секрете, ожидается, что его силовая установка превзойдет и без того экстремальные показатели модификации GT 63.

Для сравнения: базовая версия GT 55 приводится в движение тремя осевыми электродвигателями суммарной мощностью 600 кВт (815 лошадиных сил) и крутящим моментом 1798 Нм, чего достаточно, чтобы разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 2,7 секунды и достигать максимальной скорости 299 км/ч с опциональным пакетом AMG Performance.

Версия GT 63 также использует трехмоторную конфигурацию, однако ее совокупная мощность увеличена до невероятных 860 кВт (1169 л.с.) и 2000 Нм крутящего момента. Благодаря этому время разгона сокращается до впечатляющих 2,3 секунды. Ожидается, что новая хардкорная версия получит еще более производительные настройки силовой установки, оставляя конкурентов далеко позади.

Технологичный интерьер в фирменном спортивном стиле

Внутренняя отделка и архитектура салона экстремальной новинки в значительной степени будут повторять цифровую концепцию стандартных версий GT 4-Door. Рабочее пространство водителя и пассажиров будет организовано вокруг трех больших экранов на передней панели.

В распоряжении водителя окажется 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, а по центру расположится 14-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы. Переднему пассажиру будет доступен собственный персональный дисплей аналогичной диагонали 14 дюймов. В соответствии со своим трековым статусом суперкар уже в стандартной комплектации получит спортивный руль AMG Performance и облегченные ковшообразные сиденья AMG Performance с выраженной боковой поддержкой.