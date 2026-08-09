Mercedes-Benz 540 K, которым пользовался Герман Геринг, отреставрируют в Австралии

История этого автомобиля неразрывно связана с событиями Второй мировой войны. Auto Bild. По имеющимся данным, кабриолет использовался Германом Герингом для официальных поездок на государственные мероприятия и приемы. Среди особенностей автомобиля были индивидуально изготовленный салон, большое количество хромированного декора и специальные крепежи для государственных флагов.

После окончания войны Mercedes-Benz был конфискован американскими военными. Впоследствии автомобиль оказался в США, где в 1958 году перешел к частному владельцу. В течение следующих десятилетий машина практически не эксплуатировалась и постепенно превратилась в груду металла.

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Только около 13 лет назад два американских дилера классических автомобилей разыскали автомобиль в Северной Каролине и выкупили его с намерением провести реставрацию. Впрочем, работы так и не начались.

Где сейчас находится автомобиль?

Сейчас исторический Mercedes-Benz находится в мастерской Sleeping Beauties Restoration вблизи австралийского Брисбена. Компания специализируется на максимально аутентичной реставрации классических автомобилей. По словам руководителя мастерской Джеймса Айзека Миллара, команда стремится сохранить как можно больше оригинальных кузовных элементов, деревянных вставок, фурнитуры, электропроводки и других компонентов.

В то же время он отмечает, что мастерская не ставит целью восстановление автомобиля конкретного исторического лица. "Мы не реставрируем Mercedes Геринга. Мы реставрируем часть автомобильной истории",– объяснил Миллар. По его оценкам, полный цикл реставрации продлится от четырех до пяти лет.

Один из самых ценных довоенных Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 540 K считается одной из самых значительных моделей марки довоенного периода. Автомобиль оснащался 5,4-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем с механическим нагнетателем, который развивал до 180 лошадиных сил. Максимальная скорость достигала почти 170 км/ч.

В период с 1936 по 1940 год было выпущено только 419 автомобилей, причем значительная часть получала индивидуальные кузова. Особенностью этого экземпляра является то, что он сочетает шасси, разработанное для перспективной модели 580 K, с силовым агрегатом от 540 K. Серийное производство 580 K так и не началось в начале Второй мировой войны.

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