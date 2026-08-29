Mercedes-Benz G-Class гниет прямо на улице: в Вене создали очень странную "машину"

В центре Вены на газоне у Кунстгалле появился, пожалуй, один из самых удивительных "геликов" в истории. У него есть знакомый силуэт легендарного внедорожника, но ездить на нем не получится.

Это – масштабная скульптура Maaaaaash!, которую создала немецкая художница Фольке Кобберлинг. И самое интересное здесь даже не то, из чего сделан этот автомобиль. Он специально создан так, чтобы разложиться.

И жители Вены, как пишет heute.at, имеют возможность не только увидеть поэтапный упадок и разрушение, но и задуматься над экологическими проблемами, так как в городской среде практически не осталось места щедротам природы.

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G-Class без металла

Скульптура внедорожника выполнена в масштабе 1:1, поэтому издалека ее легко принять за настоящий автомобиль. Однако вместо стали, алюминия и пластика здесь– джут (растительное волокно), шерсть, целлюлоза, глина, дерево, земля и пшеница.

Вот так G-Class выглядел весной всего через несколько дней после создания. Фото: сайт kulturblogger.com

Силового агрегата V8 под капотом, конечно, тоже нет. Да и от самого капота в его привычном автомобильном понимании вскоре ничего не осталось – осень с ее дождями риску подведет.

Материалы специально подобрали так, чтобы конструкция постепенно разрушалась под влиянием погоды и природы.

Процесс развалки уже пошел

Инсталляцию установили в Вене весной 2026 года. Через несколько месяцев процесс разрушения уже стал хорошо заметен.

Часть капота рухнула, передняя часть деформировалась, глина покрылась трещинами, повредились колесные арки, а сзади отпал чехол запасного колеса.

На кузове хорошо видны необычные материалы, из которых создали скульптуру. Фото: Томаш Окуровский

Это не декоративный эффект и не искусственно нанесенная патина. G-Class буквально разлагается прямо на глазах у прохожих. И именно поэтому фотографии этой машины становятся все более интересными: каждый новый кадр показывает уже немного другой автомобиль.

Почему именно G-Class?

Выбор модели – очень символичен. Mercedes G-Class десятилетиями ассоциируется с крепостью, долговечностью и способностью пережить практически все. Его квадратный кузов стал одним из самых узнаваемых автомобильных силуэтов в мире.

Эта скульптура переворачивает логику движения: в первых числах апреля Geländewagen стал частью мегаполиса и жители Вены имели возможность отслеживать изменение красоты до постепенного упадка. Фото: сайт heute.at

В своей работе художница фактически перевернула эту идею вверх дном. Вместо автомобиля, который переживет десятилетие, она создала G-Class, которому отведен примерно один год или даже меньше.

После этого он должен вернуться в окружающую среду и, как пишет moto.pl, настанет биодеградация.

Капот уже частично обрушился – естественный процесс разрушения скульптуры продолжается (вверху), да и от чехла запасного колеса осталось немного (внизу). Фото: Томаш Окуровский

Протест против автомобилей – через автомобиль

За эффектным внешним видом скульптуры стоит вполне конкретная идея. Кобберлинг использует автомобиль как символ чрезмерного потребления ресурсов, захвата городского пространства и зависимости современного общества от машин.

Поэтому место для скульптуры тоже выбрали не случайно. Огромный "внедорожник" стоит не на парковке, а прямо на газоне в центре Вены.

Cкульптура из биологических материалов, созданная художником Фольке Кебберлингом в рамках Венской климатической биеннале. Роскошный внедорожник медленно разлагается под открытым небом и снова становится частью природы. Символ статуса превращается в компост (см. видео ниже).

И выглядит это так, будто автомобиль буквально унес себе еще одну часть общественного пространства. Скульптура намеренно размещена в общественном пространстве – рядом с культурными и туристическими объектами Вены.

Под влиянием климатических перепадов температур, осадков, автомобильной высаживающей сажи хрупкая инсталляция постепенно растрескивается, разрушается и очень сомнительно, что она переживет зиму. Фото: Томаш Окуровский

Самый удивительный G-Class в мире?

Возможно, да. У него нет двигателя, не может проехать ни одного метра и вряд ли переживет следующую осень с зимой в своем нынешнем виде.

Однако миссия этого "гелика" определима, поскольку G-Class отлично выполняет другую функцию – заставляет людей остановиться и посмотреть на автомобиль совсем по-другому.

И есть в этой истории некая ирония. Mercedes G-Class создавали как автомобиль, способный пережить самые сложные условия. А в Вене создали его копию, главная цель которой – как можно красивее рассыпаться.