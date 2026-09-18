Mercedes-Benz G-Class превратили в военную платформу для армии Великобритании

На выставке DVD 2026 в Великобритании Rheinmetall UK и Mercedes-Benz UK показали новые Timber Wolf и Silver Wolf. Как сообщили компании, они стали продолжением семейства Team Wolf, в который уже входят Shadow Wolf и Caracal, а в основе всей линейки лежит военная платформа Mercedes-Benz G-Class.

Один G-Class для разных задач

Идея Team Wolf заключается в создании не отдельных машин под каждое задание, а целой семьи техники с общей базой. На одной платформе планируется строить машины для перевозки военных, управления, эвакуации, обеспечения и других специальных задач.

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Такой подход должен упростить обслуживание техники, подготовку экипажей и поставку запасных частей. Для армии это также означает меньшее количество разных типов машин в парке.

Базой для Team Wolf стал Mercedes-Benz G-Class для спасательных и специальных операций. Mercedes-Benz отвечает за проверенную автомобильную платформу, а Rheinmetall интегрирует военное оборудование и системы в соответствии с конкретным назначением машины.

Это уже не первая военная версия G-Class. Например, Mercedes G-Class использовали в качестве основы для мобильного комплекса борьбы с дронами, а раньше на базе "Гелика" создавали даже более тяжелые специализированные армейские автомобили.

Timber Wolf и Silver Wolf дополнили семейство

Новые Timber Wolf и Silver Wolf призваны расширить возможности Team Wolf. При этом компании отмечают не столько отдельных машин, сколько общей архитектуре всей семьи.

В состав Team Wolf входит и Caracal, который Rheinmetall разработал совместно с Mercedes-Benz и Armored Car Systems. Auto24 уже писал о армейский Caracal, получивший возможность работать на синтетическом топливе. Еще раньше мы рассказывали о заказ Германии и Нидерландов на 3058 таких машин.

Именно появление нескольких машин на одной базе должно стать основным преимуществом Wolf Pack. Их системы, элементы подготовки и технического обслуживания должны быть максимально унифицированы.

G-Class уже давно работает в военных

Для Mercedes-Benz военное использование G-Class далеко не ново. Внедорожник десятилетиями используют разные армии, а сама конструкция хорошо подходит для создания специализированных версий.

К примеру, Auto24 писал о том, как Дания начала заменять старые армейские внедорожники новыми Mercedes-Benz G350. А еще раньше мы показывали военный Mercedes-Benz G-Wagon MRV 6.2, который существенно отличался от гражданского G-Class.

Нынешняя концепция Team Wolf фактически развивает эту же идею, но уже на уровне всего семейства военных машин.

До половины комплектующих хотят производить в Великобритании

Отдельный упор Rheinmetall UK и Mercedes-Benz UK делают на британском производстве. Интеграцию, инженерные работы и дальнейшую поддержку техники планируют осуществлять в Великобритании на предприятии Rheinmetall BAE Systems Land в Телфорде.

Team Wolf рассчитывает довести долю британского содержимого до 50%. В программу планируется привлечь около 30 местных поставщиков, среди которых будут и небольшие и средние предприятия.

Для британской армии это не только получение новых автомобилей, но и создание собственной производственной и сервисной базы, которая сможет поддерживать парк на протяжении всего срока эксплуатации.

Машины рассчитаны по меньшей мере на 20 лет службы

Team Wolf подразумевает не просто поставку автомобилей, а полный цикл их поддержки. Rheinmetall UK и Mercedes-Benz UK планируют обеспечивать технику более 20 лет.

При этом, конструкция семейства должна позволять модернизировать машины в будущем и устанавливать новые системы без необходимости полностью менять автомобильную платформу.

Именно это, по замыслу разработчиков, позволит британской армии получить единое семейство техники, которое можно адаптировать к разным задачам по мере изменения требований.