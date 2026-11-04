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Mercedes-Benz готовит наступление: 7 новых моделей, которые появятся к 2027 году

Немецкий автопроизводитель планирует выпустить минимум семь новых автомобилей до конца 2027 года, сохранив при этом классические двигатели внутреннего сгорания. Эта стратегия охватит все ключевые сегменты бренда, предложив водителям как инновационные электрокары, так и мощные гибриды с легендарным V8.
Mercedes-Benz выпустит 7 новых моделей к 2027 году

ФОТО: Mercedes-Benz|

Какие новинки готовит Mercedes-Benz?

Данила Северенчук
logo4 ноября, 12:46
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Как сообщает издание Motor1, в преддверии своего 140-летия немецкая компания не собирается сбавлять обороты, а наоборот – готовит настоящую продуктовую революцию. Хотя электромобили будут играть главную роль в этой стратегии, традиционные шести- и восьмицилиндровые моторы никуда не исчезнут, хотя и получат электрические надстройки.

Новая жизнь для компактных моделей

Базовый A-Class, которому ранее прочили скорое снятие с конвейера, останется в строю по меньшей мере до 2028 года. Его преемник, дебютирующий в конце 2027 года, кардинально сменит имидж и может получить высший кузов с чертами минивэна и кроссовера.

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В то же время, популярный кроссовер GLA уже в начале 2027 года получит новую гибридную версию. Она объединит 1,5-литровый бензиновый двигатель с 22-киловаттным электромотором, предлагая мощность от 136 до 190 лошадиных сил и возможность коротких поездок на электротяге.

Возвращение легенд и новые форматы

Настоящей сенсацией станет появление компактного внедорожника, который пока фигурирует под названием Baby G. Этот автомобиль сохранит квадратный брутальный дизайн старшего брата, но будет примерно на 30 сантиметров короче и переедет на платформу MMA с электрическими и гибридными установками.

Для любителей эксклюзива Mercedes-Benz готовит возвращение G-Class Cabriolet. Ожидается, что открытый внедорожник выйдет исключительно в версии AMG 63 с мощной 4,0-литровой V8 на 612 сил и складной крышей над задней частью салона.

Эволюция бизнес-класса и кроссоверов

Следующее поколение E-Class получит полностью электрическую версию, которая фактически заменит нынешний EQE, в то время как модели с ДВС продолжат выпускать на отдельной платформе. В свою очередь, заряженный C-Class может снова порадовать фанатов: версия C53 AMG получит 3,0-литровую турбошистку на 449 сил, а для флагманского C63 AMG рассматривают возможность возвращения V8.

Популярное семейство GLC и GLC Coupe также обновится в 2027 году, разделив линейку на электрические и топливные версии с разными платформами, но схожим дизайном. Покупателям будут предложены бензиновые мягкие гибриды, дизели и мощные плагин-гибриды с запасом хода на электротяге около 100 километров.

Глобальные планы бренда

  • Напомним, В целом к 2027 году Mercedes-Benz планирует вывести на рынок около 40 новых или обновленных моделей. "Ни одна технология не формирует характер автомобиля так сильно, как его силовая установка", – отмечал ранее вице-президент по разработке силовых агрегатов Йорг Бартельс.
  • Кроме того, компания окончательно решила судьбу своих купе-кроссоверов, подтвердив стабильный спрос на этот специфический формат. Так что поклонники спортивного стиля могут не волноваться – такие модели останутся в арсенале германской марки навечно.
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