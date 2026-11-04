Mercedes-Benz готовит наступление: 7 новых моделей, которые появятся к 2027 году

Как сообщает издание Motor1, в преддверии своего 140-летия немецкая компания не собирается сбавлять обороты, а наоборот – готовит настоящую продуктовую революцию. Хотя электромобили будут играть главную роль в этой стратегии, традиционные шести- и восьмицилиндровые моторы никуда не исчезнут, хотя и получат электрические надстройки.

Новая жизнь для компактных моделей

Базовый A-Class, которому ранее прочили скорое снятие с конвейера, останется в строю по меньшей мере до 2028 года. Его преемник, дебютирующий в конце 2027 года, кардинально сменит имидж и может получить высший кузов с чертами минивэна и кроссовера.

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В то же время, популярный кроссовер GLA уже в начале 2027 года получит новую гибридную версию. Она объединит 1,5-литровый бензиновый двигатель с 22-киловаттным электромотором, предлагая мощность от 136 до 190 лошадиных сил и возможность коротких поездок на электротяге.

Возвращение легенд и новые форматы

Настоящей сенсацией станет появление компактного внедорожника, который пока фигурирует под названием Baby G. Этот автомобиль сохранит квадратный брутальный дизайн старшего брата, но будет примерно на 30 сантиметров короче и переедет на платформу MMA с электрическими и гибридными установками.

Для любителей эксклюзива Mercedes-Benz готовит возвращение G-Class Cabriolet. Ожидается, что открытый внедорожник выйдет исключительно в версии AMG 63 с мощной 4,0-литровой V8 на 612 сил и складной крышей над задней частью салона.

Эволюция бизнес-класса и кроссоверов

Следующее поколение E-Class получит полностью электрическую версию, которая фактически заменит нынешний EQE, в то время как модели с ДВС продолжат выпускать на отдельной платформе. В свою очередь, заряженный C-Class может снова порадовать фанатов: версия C53 AMG получит 3,0-литровую турбошистку на 449 сил, а для флагманского C63 AMG рассматривают возможность возвращения V8.

Популярное семейство GLC и GLC Coupe также обновится в 2027 году, разделив линейку на электрические и топливные версии с разными платформами, но схожим дизайном. Покупателям будут предложены бензиновые мягкие гибриды, дизели и мощные плагин-гибриды с запасом хода на электротяге около 100 километров.

Глобальные планы бренда