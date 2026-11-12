Mercedes-Benz готовит новую версию кабриолета SL для тех, кому не нужен AMG или Maybach

Как сообщает издание Motor1, о расширении семейства рассказал генеральный директор компании Ола Келлениус во время церемонии награждения "Золотой руль" в Берлине. По его словам, свежая модификация не заменит существующие варианты, а будет продаваться параллельно с ними, предлагая водителям более расслабленный опыт вождения.

"С новым Mercedes-Benz SL наша семья растет еще на одну модель", – Ола Келлениус, генеральный директор компании. Он подчеркнул, что автомобиль должен совмещать уверенную динамику, высокий уровень комфорта и особые впечатления от поездки с открытой крышей.

Собственный стиль и отказ от базовых моторов

Судя по шпионским фотографиям закамуфлированного прототипа, комфортная версия получит собственное "лицо". В отличие от агрессивной решетки у моделей AMG или массивного передка Maybach, стандартный SL будет иметь более лаконичный бампер с традиционной трехлучевой звездой и ходовыми огнями в форме звезд.

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Что касается технической части, то инсайдеры предсказывают серьезные изменения под капотом. Ожидается, что немцы откажутся от базового четырехцилиндрового двигателя в версии SL 43, а рассматривается возможность установки плавной рядной "шестерки", хотя официального подтверждения этому пока нет.

Mercedes-AMG SL63 SE Performance

Четкое распределение ролей в семействе

К этому времени покупатели привыкли, что актуальное поколение SL, вышедшее на рынок в 2022 году, имело четкий спортивный фокус от подразделения AMG. Даже несмотря на то, что инженеры немного смягчили настройки шасси для повседневного использования, машина оставалась довольно жесткой.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series53

На другом полюсе находится роскошный Maybach SL 680, присоединившийся к линейке ранее и предлагающий максимум пафоса и статусных атрибутов. Новый стандартный Mercedes-Benz SL идеально восполнит пробел между ними, предлагая адекватный баланс без излишней агрессии или излишней орнаментации.

Напомним, появление нового SL является частью глобального наступления немецкой марки. В общей сложности к 2027 году Mercedes-Benz планирует вывести на рынок около 40 новых или обновленных моделей, среди которых сразу семь совершенно новых автомобилей, включая компактный внедорожник Baby G и электрические версии популярных седанов.