Mercedes-Benz готовит роскошные роботакси на базе нового S-Class: что известно

Mercedes-Benz переходит к новому этапу развития автономного транспорта, используя флагманский Mercedes-Benz S-Class как основу для сервисов роботакси уровня SAE Level 4. Именно этот автомобиль выбрали из-за сочетания премиального комфорта, высоких стандартов безопасности и современной электронной архитектуры.

Почему именно S-Class

Новый S-Class изначально проектировался как платформа, готовая к беспилотному будущему. Автомобиль имеет дублированные системы вождения, торможения, питания и вычислительных модулей. Это позволяет реализовать так называемый fail-safe-режим, когда машина способна безопасно завершить маневр даже в случае отказа отдельных компонентов.

В сочетании с MB.OS такая архитектура открывает путь к запуску беспилотных шаттлов в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Партнерства, без которых роботакси не работает

Ключевую роль в проекте играет сотрудничество с NVIDIA. Именно она отвечает за аппаратную и программную основу автономного вождения, используя платформу NVIDIA DRIVE Hyperion и полный стек программного обеспечения DRIVE AV для уровня L4. Отдельный акцент делается на открытые AI-модели, симуляции и учебные наборы данных, которые должны обеспечить "мыслящую" и безопасно ориентированную автономность.

Параллельно Mercedes-Benz развивает еще одно направление в сотрудничестве с компанией Momenta, сосредоточенное на коммерческом использовании роботакси. В этом случае оператором сервиса выступает Lumo, которая планирует запуск первых беспилотных S-Class в Абу-Даби уже в этом году.

Роботакси как премиальный сервис

Mercedes-Benz открыто говорит о новом подходе к автономным перевозкам. Речь идет не об утилитарных капсулах, а о настоящем люксовом опыте. Именно поэтому к экосистеме планируют присоединиться и глобальные сервисы мобильности, в частности Uber, которые заинтересованы в формате "бизнес-класс без водителя". Комфорт заднего ряда, тишина, плавность хода и цифровые сервисы должны стать ключевыми преимуществами такого транспорта.

Что это означает для рынка

Выход Mercedes-Benz в сегмент роботакси на базе серийной модели S-Class может изменить восприятие автономного транспорта. Компания фактически делает ставку на безопасность и премиум-качество как главные аргументы, отмежевываясь от экспериментальных решений стартапов. Первые тесты в Абу-Даби покажут, насколько быстро эта концепция может масштабироваться на другие регионы.