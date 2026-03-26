На которых Mercedes-Benz будет устанавливаться легендарный мотор V12

Причина отказа от V12 в Европе вполне прагматичная – жесткие экологические нормы и стандарты выбросов. Именно поэтому в обновленном Mercedes-Maybach S-Class топовым двигателем для европейских клиентов стал модернизированный V8, отмечает Auto24.

Этот агрегат выдает около 450 кВт (603 л.с.), что фактически сравнивает его с предыдущим V12 по мощности. В компании подчеркивают: новый V8 не только соответствует экологическим требованиям, но и обеспечивает уровень комфорта и динамики, достойный бренда Maybach.

Где V12 все еще остался

Несмотря на глобальную электрификацию, V12 не исчез полностью. Он и в дальнейшем будет доступен на ключевых рынках для премиум-сегмента, в частности в Китае, США и странах Ближнего Востока, сообщает Motor1. Именно там спрос на максимально статусные и мощные версии остается стабильно высоким.

Интересно, что название Mercedes-Maybach S 680 используется по всему миру независимо от типа двигателя. То есть в одних странах под этим индексом будет V8, а в других – классический V12. В США, например, V12 сохраняет даже небольшое преимущество: он развивает 621 л.с. и 900 Нм крутящего момента, что больше, чем у нового V8.

Эпоха V12 подходит к концу

Седаны с двенадцатицилиндровыми моторами сегодня – это настоящая редкость. Ранее подобные агрегаты использовались в таких моделях, как Bentley Flying Spur, Volkswagen Phaeton и Audi A8, однако большинство из них уже сняты с производства. Даже BMW отказалась от V12 в своей 7-й серии, оставив этот тип двигателя только для ультралюксовых моделей Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Phantom.

Почему Mercedes не делает гибридный V12

В теории V12 мог бы выжить благодаря гибридизации, однако в Mercedes-Benz считают это экономически нецелесообразным. Разработка такого сложного силового агрегата для нишевого сегмента Maybach не имеет смысла, особенно с учетом глобального перехода на электротягу. Вместо этого компания делает ставку на более эффективные решения – электрифицированные V8 и гибридные установки, которые лучше соответствуют современным требованиям.

Редкий символ статуса

Несмотря на технический прогресс, V12 остается символом статуса и инженерной роскоши. В 2026 году такие двигатели – это уже не массовое явление, а эксклюзив для избранных рынков и клиентов. И хотя эпоха V12 постепенно завершается, Mercedes-Maybach S-Class еще некоторое время будет оставаться одним из немногих седанов, где можно почувствовать настоящее двенадцатицилиндровое величие.