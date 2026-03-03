Mercedes-Benz переводит своих работников по всему миру на работу с искусственным интеллектом

О масштабном запуске Mercedes-Benz сообщает в своем официальном релизе: компания открывает доступ к Microsoft 365 Copilot для сотрудников по всему миру - не как "пилот", а как стандарт рабочего места.

ИИ не для избранных, а "по умолчанию"

Главная идея проста: Copilot должен быть не экспериментом для отдельных команд, а привычным инструментом в ежедневной работе. Mercedes-Benz подчеркивает, что единая платформа для всего концерна уменьшает сложность и расходы на поддержку, а еще создает общую среду обучения для людей в разных странах и подразделениях.

И это важно именно для крупного производителя: когда у тебя десятки тысяч сотрудников, "зоопарк" различных решений быстро превращается в хаос.

Copilot в офисе: меньше рутины, больше смысла

Copilot интегрирован прямо в среду Microsoft 365. То есть он работает там, где работники и так проводят большинство времени: документы, почта, презентации, календари.

По описанию компании, он помогает создавать отчеты, подытоживать информацию, готовить материалы для принятия решений и снимать с людей рутинные задачи. Логика прозрачна: если ИИ забирает "бумажную" работу, у людей появляется время на аналитику, креатив и реальные решения, а не на переписывание текстов между файлами.

AI-агенты как следующий шаг

Интересная деталь: Mercedes-Benz говорит не только о Copilot как помощнике, но и о платформе для собственных AI-агентов. То есть компания хочет масштабировать "кастомные" решения на весь концерн - например, для автоматизации административных или узкоспециализированных процессов.

Для автомобильной индустрии это звучит как прагматичная эволюция: не "чатик ради чатика", а инструмент, который ускоряет цепочку от запроса до результата.

Обучение для всех и цифра, которая о многом говорит

Mercedes-Benz отмечает, что поддерживает запуск обучением в формате 360 градусов, квалификационными программами и сообществом внутри компании. Есть и отдельные учебные форматы для производственных команд и административных работников - чтобы инструмент реально прижился, а не остался “иконкой в меню”.

Еще одна показательная цифра: компания говорит, что сейчас еженедельная доля пользования ИИ среди сотрудников около 50%, а за год использование выросло более чем вдвое. Это намек на то, что ИИ уже стал "бытовым" инструментом, а не диковинкой.

Безопасность и правила: без этого в промышленности никак

Mercedes-Benz отдельно подчеркивает governance. Речь идет об обязательной, риск-ориентированной рамке использования ИИ и четких принципах. Для крупной компании это критично: без контроля данных, доступов и соответствия требованиям комплаенса масштабировать ИИ просто опасно.

Смысл в том, чтобы совместить скорость инноваций с ответственным использованием технологий. Иначе AI в промышленности превращается в источник рисков, а не преимуществ.

ИИ по всей цепочке создания авто

В релизе Mercedes-Benz подчеркивает, что ИИ уже работает не только "в офисе", а вдоль всей цепи: от закупок и разработки до мастерских и производственной сети. И дальше будет глубже - компания ожидает расширения AI-агентов и интеллектуальных помощников в ключевых процессах.

Для автопрома это выглядит логично: сегодня конкурентность - это не только двигатели, платформы и батареи, но и скорость принятия решений и эффективность процессов.