Mercedes-Benz показал, как выглядит "дом на колесах" в новых рекламных кампаниях

В новом подходе бренд отказывается от сухой демонстрации характеристик и вместо этого показывает автомобили через жизненные ситуации. Именно так Mercedes-Benz пытается подчеркнуть, что их модели – это не просто транспорт, а полноценные спутники в повседневной жизни, отмечает Auto24.

История спокойствия: Кими Антонелли и электрический GLC

Центральной фигурой кампании для электрического Mercedes-Benz GLC стал пилот команды Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team – Андреа Кими Антонелли. В короткометражном фильме он отправляется в поездку вместе с отцом, оставляя позади напряженный мир автоспорта. Сюжет разворачивается постепенно: от внутреннего напряжения до полного расслабления.

Дорога, закат и тишина в салоне создают атмосферу, в которой даже гонщик Формулы-1 позволяет себе остановиться и отдохнуть. Именно через эту простую, но эмоционально насыщенную историю раскрывается главное преимущество автомобиля – способность дарить спокойствие. Все ключевые технологии модели искусно добавлены в сюжет: панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности, массажные сиденья и мультимедийная система работают не как отдельные функции, а как часть общего опыта. В результате формируется ощущение гармонии, которое и является сутью нового GLC.

Электрический GLC: знакомая формула в новой реальности

Mercedes-Benz GLC давно остается одной из самых успешных моделей бренда, и теперь эта история получает продолжение в электрическом формате. Новый GLC сохраняет ключевые черты, за которые его ценят – комфорт, универсальность и премиальность, но дополняет их современными электрическими технологиями. Автомобиль создан для того, чтобы легко адаптироваться к различным стилям жизни. Он одинаково уместен как в городе, так и в путешествиях, предлагая интуитивно понятное взаимодействие и высокий уровень комфорта.

Семейная история: как GLB превращает хаос в комфорт

В отличие от более эмоционально сдержанной истории GLC, кампания для Mercedes-Benz GLB electric имеет более легкий и даже игривый характер. В центре сюжета – дети, которые привозят домой неожиданные покупки с ярмарки, заставляя родителей импровизировать. Эта ситуация знакома многим семьям, и именно в этом ее сила. Автомобиль в кадре не просто фон, а активный участник событий, который помогает справиться с неожиданностями. Пространство салона, продуманные решения и системы помощи создают ощущение контроля даже в хаотичных моментах. GLB предстает как универсальный помощник, который не ограничивает, а наоборот расширяет возможности повседневной жизни.

Практичность и технологии нового GLB

Mercedes-Benz GLB ориентирован на семейную аудиторию и тех, кто ценит универсальность. Его главная особенность – сочетание пространства и интеллектуальных технологий. Семиместный салон, современная мультимедийная система и новый интерьер создают комфортную среду для всех пассажиров. В то же время автомобиль сохраняет характер внедорожника, предлагая уверенность и практичность в различных условиях. Это не просто транспортное средство, а полноценный элемент семейной жизни, который подстраивается под потребности владельцев.

Философия “Добро пожаловать домой”

В центре обеих кампаний – идея, которая давно стала частью ДНК Mercedes-Benz. Она заключается в том, что каждый автомобиль бренда должен создавать ощущение дома, независимо от того, где вы находитесь. Это ощущение формируется благодаря деталям: как автомобиль реагирует на водителя, как изолирует от шума внешнего мира, как поддерживает комфорт и безопасность. В итоге машина становится пространством, в котором хочется оставаться дольше.

140 лет инноваций и движение в будущее

Новые кампании также приурочены к важной дате в истории бренда – 140 лет с момента создания первого автомобиля Карла Бенца и разработок Готлиба Даймлера. Сегодня компания продолжает развивать электромобильность, сочетая многолетний опыт с современными технологиями. В планах – масштабная программа запуска новых моделей и глобальные инициативы, которые подчеркивают статус бренда как одного из лидеров индустрии.