Mercedes-Benz приостановил производство электромобиля CLA L в Китае из-за низких продаж

Согласно данным издания MBPassion, возможным объяснением остановки конвейера являются неутешительные объемы продаж: за первую половину этого года в Китае было поставлено всего 627 экземпляров электрического CLA L. Динамика продаж по месяцам распределилась следующим образом:

январь: 35 единиц;

февраль: 21 единица;

март: 358 единиц;

апрель: 52 единицы;

май: 161 единица;

июнь: 0 единиц.

Представители Mercedes-Benz пока воздерживаются от комментариев по поводу сложившейся ситуации. Также остается неизвестным, на какой срок приостановлено производство на совместном предприятии с BAIC Motor и существует ли вероятность полного снятия модели с рынка из-за неверной оценки спроса местных покупателей.

Технические характеристики Mercedes CLA L

Как и электрический CLA для других регионов, китайская удлиненная версия оснащена аккумулятором емкостью 89 кВт·ч. Благодаря высокой эффективности заявленный запас хода по местной системе измерения CLTC составляет до 866 километров. Автомобиль поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 325 кВт, что позволяет восполнить запас хода на 370 км всего за десять минут.

Конкуренция на рынке