Mercedes-Benz создал дух для сильных женщин: что известно об I Am Mercedes

Mercedes-Benz представил парфюм I Am Mercedes, который, по замыслу бренда, посвящен женщинам, уверенно выбирающим собственный путь. В Mercedes-Benz напоминают, что с историей марки связаны две знаковые женщины: Mercedes Йеллинек дала бренду свое имя, а Берта Бенц в 1888 году совершила первое далекое автомобильное путешествие, преодолев маршрут от Мангайма до Пфорцгайма.

Как и предыдущий мужской парфюм бренда DEEP SEA, Новинка переносит автомобильную айдентику Mercedes-Benz в мир парфюмерии. В этот раз главной темой стали сильные и уверенные женщины.

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Какой аромат у I Am Mercedes

Новый парфюм создала мастер-парфюмерка Sophie Labbé. Композиция открывается нотами нероли, бергамота и розового перца, после чего переходит к цветочному сердцу из апельсинового цвета, жасмина и иланг-иланга.

В основе аромата появляются ваниль, древесные и мускусные ноты с янтарными оттенками. В результате Mercedes-Benz описывает I Am Mercedes как многогранный аромат с выразительной цветочной составляющей.

Флакон сделали похожим на бриллиант

Дизайн флакона также связан с автомобильным наследием бренда. Стекло имеет бриллиантовую огранку, а центральная часть формы деликатно переосмысливает трехлучевую звезду Mercedes-Benz.

Содержимое имеет лососево-розовый оттенок, а металлизированная розовато-пеночная крышка украшена фирменной звездой. На горлышке флакона нанесена рукописная надпись "I am Mercedes".

В рекламе парфюм становится попутчицей.

Запуск нового аромата сопровождает рекламная кампания, главной героиней которой стала женщина за рулем Mercedes-Benz 280 SL Pagoda Cabriolet 1968 года.

Ретро-кабриолет в Mercedes-Benz был выбран не случайно. Модель ассоциируется со свободой, стилем и элегантностью, а сам аромат в рекламной истории выступает своеобразной "попутчицей" героини.

Кстати, Mercedes-Benz не в первый раз переносит автомобильное наследие в мир парфюмерии. Ранее бренд выпускал отдельные ароматические линейки Mercedes-AMG, а в 2024 представил коллекцию Maybach из шести ароматов.

Для Mercedes-Benz это еще один способ показать, что бренд работает не только с автомобилями, но и более широким стилем жизни вокруг своей продукции. Раньше компания, например, представляла собственную коллекцию очков Mercedes-Benz и Mercedes-AMG.

Духи будут выпускать в трех форматах

I Am Mercedes Eau de Parfum будет доступен во флаконах объемом 30, 50 и 100 миллилитров.

Новинка создана в рамках лицензионного партнерства Mercedes-Benz с Give Back Beauty. Это сотрудничество продолжается с 2011 года.