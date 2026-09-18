Mercedes-Benz Sprinter на Буковине провалил "дресс-код": водитель фургона может стать "стрелочником"

Как сообщают Черновицкий пограничный отряд и Бюро экономической безопасности Украины, стражи порядка Буковины остановили микроавтобус с большой партией сигарет без акцизных марок.

По данным БЭБ, 22,5 тысяч пачек контрафактных сигарет житель Буковины приобрел через интернет для дальнейшей реализации. Товар доставили в одно из почтовых отделений области, откуда его должен был забрать нанятый водитель. При этом, как утверждают правоохранители, водителю не сообщили о подлинном содержании груза.

Фургон остановили рядом с почтой

Автомобиль был остановлен сразу после выезда с территории почтового отделения. В середине салона обнаружили 30 картонных коробок с сигаретами без марок акцизного налога.

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По информации Черновицкой областной прокуратуры, речь идет о 22 500 пачках сигарет ориентировочной стоимостью более 1,1 млн. грн. Правоохранители также изъяли автомобиль, которым перевозили незаконный груз, и наложили на него арест.

То есть Mercedes-Benz Sprinter фактически стал вещественным доказательством в уголовном производстве. Изменит ли он владельца в дальнейшем, будет зависеть от решения суда и результатов расследования.

Перевозчика могут сделать "стрелочником", хотя шанс на спасение у него есть. Фото: с материалом следствия

В редакции Авто24 на этот счет говорят, что сам факт ареста автомобиля еще не означает его конфискацию. Теперь следствию предстоит выяснить прямую или косвенную причастность водителя к полученному грузу, официально поступившему почтовым отправлением. Скорее всего, груз через некоторое время готовился к переправке за пределы Украины.

" Чтобы забрать и перевезти контрафакт, мужчина нанял водителя с грузовиком, утаив от него настоящее содержимое коробов, – сообщается в релизе БЭБ.

Здесь "светит" уголовная статья

По данным следствия, организацией незаконного оборота табачных изделий занимался 38-летний житель Днестровского района. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области по оперативному сопровождению пограничников и процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры.

В прокуратуре области подчеркивают, что согласно Конституции Украины человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.