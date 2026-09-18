Укр
Ру

Mercedes-Benz Sprinter на Буковине провалил "дресс-код": водитель фургона может стать "стрелочником"

Грузовой Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший партию контрафактных сигарет стоимостью более 1,1 млн грн, изъяли правоохранители. На автомобиль уже наложен арест, однако его дальнейшая принадлежность пока не определена. Судьба водителя тоже под вопросом.
Mercedes-Benz Sprinter: будет ли водитель без вины виноватым

ФОТО: Коллаж Авто24|

Водитель фургона попал в переплет, теперь его судьбу будут определять следствие и суд

Валентин Ожго
logo18 сентября, 17:50
logo0
logo0 мин

Как сообщают Черновицкий пограничный отряд и Бюро экономической безопасности Украины, стражи порядка Буковины остановили микроавтобус с большой партией сигарет без акцизных марок.

По данным БЭБ, 22,5 тысяч пачек контрафактных сигарет житель Буковины приобрел через интернет для дальнейшей реализации. Товар доставили в одно из почтовых отделений области, откуда его должен был забрать нанятый водитель. При этом, как утверждают правоохранители, водителю не сообщили о подлинном содержании груза.

Фургон остановили рядом с почтой

Автомобиль был остановлен сразу после выезда с территории почтового отделения. В середине салона обнаружили 30 картонных коробок с сигаретами без марок акцизного налога.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

По информации Черновицкой областной прокуратуры, речь идет о 22 500 пачках сигарет ориентировочной стоимостью более 1,1 млн. грн. Правоохранители также изъяли автомобиль, которым перевозили незаконный груз, и наложили на него арест.

То есть Mercedes-Benz Sprinter фактически стал вещественным доказательством в уголовном производстве. Изменит ли он владельца в дальнейшем, будет зависеть от решения суда и результатов расследования.

Перевозчика могут сделать "стрелочником", хотя шанс на спасение у него есть. Фото: с материалом следствия

В редакции Авто24 на этот счет говорят, что сам факт ареста автомобиля еще не означает его конфискацию. Теперь следствию предстоит выяснить прямую или косвенную причастность водителя к полученному грузу, официально поступившему почтовым отправлением. Скорее всего, груз через некоторое время готовился к переправке за пределы Украины.

" Чтобы забрать и перевезти контрафакт, мужчина нанял водителя с грузовиком, утаив от него настоящее содержимое коробов, – сообщается в релизе БЭБ.

Здесь "светит" уголовная статья

По данным следствия, организацией незаконного оборота табачных изделий занимался 38-летний житель Днестровского района. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области по оперативному сопровождению пограничников и процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры.

В прокуратуре области подчеркивают, что согласно Конституции Украины человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

#Законодательство #Перевозки #Полиция #Фото #Новости #Видео #Грузовики #Mercedes-Benz
Реклама