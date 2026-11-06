Mercedes-Benz внезапно отказался от продвинутого автопилота у новых авто в США

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на интервью технического директора бренда для журнала Road&Track, новейший S-Class прибыл на американский рынок без ожидаемой системы Drive Pilot. Это стало четким сигналом об изменении глобальной стратегии производителя по системам помощи водителю.

Еще в 2023 году немцы громко заявили о себе, став первыми, кто получил разрешение на использование автопилота третьего уровня на дорогах США. Тогда функцию предложили для флагманских седанов S-Class и EQS, позволив водителям легально отрывать взор от дороги.

Однако на практике оказался серьезный нюанс, который нивелировал всю пользу инновации. Система работала исключительно на скоростях до 65 километров в час и только на определенных участках, что делало ее пригодной разве что для ползания в глухих пробках, а не для комфортной езды по трассе.

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Шаг назад ради прыжка вперед

Технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер признал, что компания поспешила с использованием сырой технологии. "Иногда, если вы выходите на рынок слишком рано, то понимаете, что на самом деле нужно работать над тем, чего действительно хочет клиент",– отметил топ-менеджер во время общения с журналистами.

Теперь инженеры бросают все силы на прокачку систем второго уровня, которые требуют внимания водителя, но дают гораздо больше реальной пользы. Новый комплекс MB.DRIVE Assist Pro берет на себя рутину как на трассе, так и в городе: от смены полос и проезда перекрестков до реакции на светофоры.

Чтобы все это работало без сбоев, обновленный S-Class использует 27 различных сенсоров и радаров. Водителю все еще нужно держать руки на руле, но сама поездка становится гораздо более мягкой и безопасной.

Когда ждать настоящих беспилотников

Вместо того чтобы тратить годы на постепенное допиливание третьего уровня, марка планирует перепрыгнуть его и перейти сразу к четвертому. На этом этапе машина сможет полностью брать управление на себя в определенных зонах, вообще не нуждаясь в присмотре человека.

Впрочем, фантастическое будущее наступит еще не скоро. По оценкам руководства, серийные автомобили с таким уровнем автономности появятся в автосалонах не раньше 2030 года, и то внедрение будет очень осторожным и постепенным.

Что еще готовят немцы