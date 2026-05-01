Mercedes-Benz возвращает физические кнопки: большие экраны останутся, но управление станет удобнее

Руководство бренда подтвердило, что жалобы на неудобство полностью сенсорного управления поступали от клиентов еще два года назад. Во время исследовательских клиник покупатели четко дали понять: они увлечены большими экранами, однако хотят иметь прямой доступ к определенным функциям через “жесткие” клавиши.

Руководитель Mercedes-Benz Матиас Гайзен в интервью изданию Autocar признал, что компания прислушалась к отзывам. По его словам, идея тотальной сенсоризации просто не подошла многим владельцам, поэтому бренд решил сделать интерьер более “аналоговым” в критических местах.

Возвращение колесиков и аппаратных клавиш

Одним из главных изменений станет отказ от тактильных сенсорных панелей на руле в пользу физических колес прокрутки. Но реформа интерьера не ограничится только рулем: в будущих авто появится больше аппаратных клавиш для функций, требующих мгновенного доступа.

Салон нового Mercedes-Benz C-Class

В то же время Mercedes-Benz не собирается отказываться от огромных дисплеев, которыми славятся современные модели. Матиас Гайзен сравнивает этот подход со смартфонами: аппаратная часть обеспечивает надежность, тогда как программное обеспечение на экране дает безграничные возможности для персонализации, включая установку семейных фото на заставку.

Баланс между роскошью и эргономикой

В сегменте суперлюкс физические переключатели всегда считались признаком качества и статуса. Теперь Mercedes-Benz стремится совместить этот традиционный подход с передовыми цифровыми технологиями. Это позволит бренду сохранить технологический имидж, не жертвуя удобством водителей, которые предпочитают ощутимым тактильным элементам вместо блуждания по меню сенсорного экрана.

