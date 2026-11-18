Как сообщает издание Motor1, исторические торги пройдут 3 февраля 2027 года в Париже под эгидой аукционного дома RM Sotheby's. Мероприятие пройдет в стенах Лувра, где с молотка пустят третий выпущенный экземпляр модели, известный под внутренним индексом Car 33.

До сих пор ни один C 111 не покидал заводскую коллекцию, хотя в свое время зажиточные фанаты присылали в Штутгарт незаполненные чеки. Более того, компания юридически обязалась не продавать ни одного другого автомобиля этой серии в течение следующей четверти столетия.

Техника, опередившая время

В центре внимания– оригинальный 2,4-литровый четырехроторный двигатель Ванкеля, выдающий 350 лошадиных сил. Этот агрегат разгоняет суперкар весом 1240 кг до впечатляющих 300 км в час.

Именно этот экземпляр в фирменном цвете Weißherbst активно использовался для испытаний на трассе Гоккенгаймринг. На нем тестировали ранние системы ABS и аэродинамику, а в 1972 году машина попала даже на страницы первого немецкого выпуска журнала Playboy.

В 2024 году специалисты подразделения Mercedes-Benz Classic Center тщательно обновили автомобиль до рабочего состояния. Инженеры полностью перебрали силовую установку, но сознательно сохранили оригинальную патину на кузове и салоне, где установлены спортивные кресла с узором "гусиная лапка".

Куда пойдут деньги и сколько будет стоить авто

Все вырученные средства бренд направит на финансирование проекта Mercedes-Benz Museum 2.0. Главная цель– масштабная модернизация заводского музея и его полноценного цифрового двойника для виртуальных экскурсий.

"Мы открываем новую главу, впервые передавая один из этих автомобилей в другие руки. Этим мы подчеркиваем уникальную ценность нашего наследия и инвестируем в будущее музея",– Маркус Брайтшвердт, генеральный директор Mercedes-Benz Heritage.

Официальной стартовой цены пока нет, но эксперты прогнозируют сумму в несколько десятков миллионов евро. Конечно, рекордные 135 миллионов за 300 SLR Uhlenhaut Coupe вряд ли перебьют, однако прайс будет точно астрономическим.

Осенний бум на немецкую классику