Mercedes EQS превратили в кинотеатр: что может цифровой дисплей длиной 141 сантиметр

Компания Mercedes-Benz представила одну из самых эффектных мультимедийных систем в отрасли - MBUX Hyperscreen для электрического флагмана Mercedes-Benz EQS. Система не просто большая - она умная, персонализированная и фактически работает как цифровой ассистент для водителя и пассажира.

141 см стекла от стойки до стойки

MBUX Hyperscreen - это изогнутая панель шириной более 141 см, которая простирается почти от левой до правой передней стойки. Площадь цифровой поверхности - более 2 400 см².

Три дисплея сливаются в единое стеклянное полотно. Для центрального и пассажирского экрана использована OLED-технология: черный цвет здесь действительно черный, контрастность высокая независимо от освещения.

Стекло изготавливается методом трехмерного сгибания при температуре около 650°C. Оно устойчиво к царапинам и имеет специальные покрытия для уменьшения бликов.

Zero-Layer: без меню и лишних кликов

MBUX - это сокращение от Mercedes-Benz User Experience. В случае Hyperscreen система переходит на принцип Zero-Layer. Это означает, что пользователю не нужно “копаться” в меню.

Навигация, медиа и телефония - всегда на главном экране. А дополнительные функции появляются автоматически, если система считает их уместными.

Например, если водитель каждый вторник звонит одному и тому же контакту по дороге домой, система предложит этот звонок сама. Если зимой часто включается массаж сидений - MBUX предложит его при низкой температуре. Если водитель регулярно поднимает кузов возле конкретного “лежачего полицейского”, система запомнит GPS-точку и в следующий раз предложит сделать это автоматически.

Mercedes называет эти алгоритмы “Magic Modules”.

Отдельный мир для пассажира

Пассажир получает собственный дисплей. Он может просматривать контент, настраивать развлечения или работать с функциями авто. Если сиденье пустое, экран превращается в декоративный элемент с фирменной графикой.

Система поддерживает до семи индивидуальных профилей. Все предложения искусственного интеллекта привязаны к конкретному пользователю.

Техническая начинка как у компьютера

Под стеклом работает 8-ядерный процессор, 24 ГБ оперативной памяти и пропускная способность 46,4 ГБ/с. Для тактильной обратной связи использовано 12 актуаторов - экран буквально “откликается” вибрацией на прикосновение.

Яркость автоматически регулируется благодаря камере и датчику освещения. В случае аварии предусмотрены специальные зоны контролируемого разрушения и пять креплений с “сотовой” структурой для поглощения энергии.

Дизайн и эмоция

Mercedes-Benz EQS позиционируется как флагман цифровой эпохи. Hyperscreen - это не просто большой дисплей, а часть философии электромобиля.

Графика выполнена в сине-оранжевой гамме. В режиме EV система визуализирует рекуперацию, Boost и даже G-силу с помощью анимированных элементов.

Что это значит для рынка

MBUX Hyperscreen задал новый стандарт в премиальном сегменте. После EQS подобную концепцию начали внедрять и другие бренды.

Это пример того, как цифровизация становится ключевым аргументом в классе люкс. И для покупателя такого авто важна уже не только мощность или запас хода, но и то, насколько умным является его “электронный мозг”.