Mercedes G-Class превратили в ретро-лимузин: таких сделают всего 50 единиц

Основой G 3.0 ICONIC стал Mercedes-AMG G63. Первый готовый экземпляр уже продается в Дубае за 2,87 млн дирхамов, то есть почти $800 тысяч. Всего M Monogram Atelier планирует изготовить всего 50 таких автомобилей.

G-Class с дизайном 1930-х

Стандартный квадратный кузов серьезно переделали. Появились расширенные арки, массивные подножки, увеличенные петли дверей и огромная решетка радиатора. Дизайнеры говорят, что вдохновлялись автомобилями 1930-х, а оформление передней части имеет отсылку и до 1960-х.

Контраст с заводским G-Class особенно заметен, если упомянуть актуальное поколение Mercedes-Benz G-Class, сохранившее знакомый утилитарный силуэт.

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Впереди установили необычные трехлучевые световые модули, а кузов дополнили сплиттером, диффузором, крышным спойлером и шестиспицевыми колесами. Подобные эксперименты с G63 любят и другие ателье: Auto24 уже показывал 850-сильный Mansory P850 да еще более радикальный двухдверный Gronos Coupe EVO C.

Коньячная кожа и задние столики

Салон получил кожу Nappa оттенка Cognac Héritage, плетеные декоративные вставки и потолок со стилизованными звездами. Для задних пассажиров предусмотрены отдельные столики с подстаканниками, а на передней панели появились аналоговые часы.

Клиентам предложат три базовых декоративных темы – Black, Silver и Gold, но цвета и материалы можно изменять индивидуально. Именно персонализация должна сделать каждый из 50 G 3.0 ICONIC практически уникальным.