Mercedes-Benz будут проектировать автомобили с помощью искусственного интеллекта

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на австралийский журнал Drive, новоназначенный технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер был удивительно откровенным по отношению к конкурентам из Поднебесной. Он назвал скорость создания новых китайских автомобилей выдающейся, что является незаурядным признанием для компании со 140-летней историей инженерии.

Топменеджер подчеркнул, что азиатские бренды демонстрируют невероятную ориентированность на клиента. "С одной стороны, я чувствую большое уважение, но с другой – мы уверены, что способны конкурировать с ними как в Китае, так и в Европе", – отметил Бурзер.

Однако реальные цифры пока играют не в пользу немцев. За первые девять месяцев этого года продажи Mercedes-Benz на китайском рынке обвалились на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упав до 418 тысяч машин.

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Глобальная картина также не прибавляет оптимизма руководству. Мировые поставки бренда за три квартала 2026 г. сократились еще на 7,2 процента, хотя эксперты признают, что с подобными проблемами сейчас сталкиваются почти все традиционные автопроизводители.

Искусственный интеллект как спасательный круг

Чтобы кардинально ускорить выпуск новинок компания делает серьезную ставку на новую цифровую экосистему PLM.AI. Эта платформа объединит разработку, закупку, производство и продажи в единую сеть, позволяя инженерам выявлять проблемы на ранних этапах.

Ожидается, что использование нейросетей сократит общее время создания автомобиля на 30 процентов. Кроме того, виртуальные симуляции позволят вдвое снизить потребность в дорогих и длительных физических краш-тестах и испытаниях.

При этом в компании уверяют, что погоня за скоростью не повлияет на фирменное качество и безопасность. Искусственный интеллект будет работать только как разумный помощник для оптимизации затрат и поиска ошибок, в то время как финальные решения будут всегда оставаться за живыми инженерами.

Новые модели и ответ конкурентам