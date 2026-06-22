Mercedes-Benz для армии или мошенническая схема: под видом "гуманитарки" пытались ввезти роскошное купе

Согласно документам, легковой автомобиль Mercedes-Benz 380 SEC везли из Литвы общественной организации в Харьковской области с последующей передачей военным в подразделение Нацгвардии. Правда, двухдверный кузов в исполнении S-Class Coupe вызвал удивление.

Об этом эпизоде на пункте пропуска говорится сразу в двух пресс-релизах, поскольку это совместная операция 7-го пограничного Карпатского отряда и сотрудников Львовской таможни.

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В воинской части такую машину не заказывали

В ходе проверки выяснилось, что воинская часть опровергла факт ожидания данного транспортного средства, а в документах были обнаружены несоответствия относительно отправителя, получателя и назначения груза.

Заказ на ввоз оказался несколько странным, поскольку Mercedes-Benz 380 SEC ориентировочной стоимостью около 1,2 млн грн относится к группе классических двухдверных роскошных купе 1980-х годов.

В "Авто24" сразу заявили: "Обман!"

В редакции «Авто24» после получения такого релиза сразу же признали, что фактически это автомобиль для коллекции, а не для логистики или боевых операций. Для армейских задач он абсолютно не подходит.

Mercedes-Benz 380 SEC ухожен, в хорошем техническом состоянии, но по сравнению с этим роскошным "паркетником" обычный самодельный багги из "Жигуля" на передовой значительно надежнее и лучше. Фото: ГПСУ, Гостаможна служба

Вот основания для такого утверждения:

кузов типа хардтоп без средней стойки,

длинный капот и низкая посадка;

построен на укороченной платформе S-класса (W126);

3,8-литровый V8 мощностью от 204 до 218 лошадиных сил;

Мнение экспертов редакции практически совпало с выводами, полученными от воинской части.

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Позиция Нацгвардии и оценка целесообразности

В воинской части Национальной гвардии, которую указывали в качестве конечного получателя, официально опровергли наличие какого-либо заказа или потребности в этом автомобиле. Там подчеркнули, что раритетное роскошное купе не соответствует задачам подразделений и не может использоваться в боевой или логистической работе.

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Такие автомобили имеют низкий клиренс, ограниченное пространство и не пригодны для перевозки снаряжения или эвакуации раненых. Из-за заднего привода и "дорожной" конструкции они непригодны для бездорожья и прифронтовых маршрутов, а также требуют специального обслуживания и редких запчастей, что делает их неэффективными для военного использования.

Правовая оценка

Подобные случаи с попытками ввоза дорогих или коллекционных автомобилей под видом гуманитарной помощи находятся под усиленным контролем на западной границе Украины. И они не единичны.

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По факту происшествия составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Речь идет о представлении документов с ложными сведениями о грузе и его конечном назначении.

Автомобиль изъят и передан на склад таможни.