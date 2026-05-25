Укр
Ру

"Месть Льва" от Львова для фронта: громада купила пикапы и оборудование на 16+ миллионов гривен

Львовяне завершили рабочую неделю очередной масштабной передачей помощи для украинских военных. В рамках инициативы "Месть Льва" город отправил в войска то, в чем там есть большая потребность.
Львовская община снова задонатила в войска технику и оборудование

ФОТО: мэрия Львова|

В центре Львова на площади Рынок внимание привлекают новенькие пикапы Toyota Hilux, разведывательные беспилотники и другое оборудование, закупленные для фронтовых подразделений

Валентин Ожго
logo25 мая, 08:10
logo0
logo0 мин

Помощь получили девять воинских частей, среди которых подразделения ТрО, морская пехота, пограничники, штурмовики и зенитчики.

Об этом донате сообщает мэрия города, публикуя фото и видео очередного события.

Читайте также По программе "Месть Льва" из Львова поступил тягач MAN и другая техника

Первые Toyota Hilux для 125-й бригады

Одним из главных событий передачи стали первые пять пикапов Toyota Hilux для 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Это старт большой инициативы, в рамках которой Львовская громада планирует до конца года передать 125-й бригаде 125 автомобилей.

По словам представителей бригады, автомобильная техника остается критически важной для фронта из-за постоянных потерь от атак российских дронов.

"Логистика перевозки грузов, боекомплектов и личного состава держится именно на автомобильной технике. Враг постоянно охотится на эти машины, поэтому потребность в них – огромная, – объяснил представитель бригады с позывным "Друг Сахалин".

Читайте также Сколько во Львове ездит автобусов с низким поломю

Что еще передали военным

Кроме пикапов, военные нескольких подразделений получили:

  • автомобиль Volkswagen Crafter;
  • 27 комплектов Starlink;
  • зарядные станции и EcoFlow;
  • наземные станции;
  • дроны и БПАК Power Eye;
  • системы видеосвязи;
  • оборудование для аэроразведки;
  • VR-очки, мониторы и комплектующие для беспилотников.

Читайте также Для чего львовская мэрия приобрела Jeep Grand Cherokee и Mitsubishi L200

"Других приоритетов нет"

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что поддержка армии остается главным приоритетом громады.

"Сегодня передаем в войска на 16 миллионов: это очень качественные автомобили, разведывательные самолеты и другое оборудование. Уже завтра это все на линии фронта будет защищать Львов и Украину. У нас нет других приоритетов, чем поддержка Вооруженных Сил, – отметил мэр.

В горсовете напоминают, что технику и оборудование для военных закупают за средства налогоплательщиков в рамках общегородской программы поддержки ВСУ.

На 2026 год Львов заложил на эти цели более 1 млрд грн. В прошлом году объем помощи от общины превысил 1,1 млрд грн.

#Новости #Volkswagen #Mercedes-Benz #Видео #Фото #Автособытие #Военная техника #Перевозки