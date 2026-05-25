"Месть Льва" от Львова для фронта: громада купила пикапы и оборудование на 16+ миллионов гривен

Помощь получили девять воинских частей, среди которых подразделения ТрО, морская пехота, пограничники, штурмовики и зенитчики.

Об этом донате сообщает мэрия города, публикуя фото и видео очередного события.

Первые Toyota Hilux для 125-й бригады

Одним из главных событий передачи стали первые пять пикапов Toyota Hilux для 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Это старт большой инициативы, в рамках которой Львовская громада планирует до конца года передать 125-й бригаде 125 автомобилей.

По словам представителей бригады, автомобильная техника остается критически важной для фронта из-за постоянных потерь от атак российских дронов.

"Логистика перевозки грузов, боекомплектов и личного состава держится именно на автомобильной технике. Враг постоянно охотится на эти машины, поэтому потребность в них – огромная, – объяснил представитель бригады с позывным "Друг Сахалин".

Что еще передали военным

Кроме пикапов, военные нескольких подразделений получили:

автомобиль Volkswagen Crafter;

27 комплектов Starlink;

зарядные станции и EcoFlow;

наземные станции;

дроны и БПАК Power Eye;

системы видеосвязи;

оборудование для аэроразведки;

VR-очки, мониторы и комплектующие для беспилотников.

"Других приоритетов нет"

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что поддержка армии остается главным приоритетом громады.

"Сегодня передаем в войска на 16 миллионов: это очень качественные автомобили, разведывательные самолеты и другое оборудование. Уже завтра это все на линии фронта будет защищать Львов и Украину. У нас нет других приоритетов, чем поддержка Вооруженных Сил, – отметил мэр.

В горсовете напоминают, что технику и оборудование для военных закупают за средства налогоплательщиков в рамках общегородской программы поддержки ВСУ.

На 2026 год Львов заложил на эти цели более 1 млрд грн. В прошлом году объем помощи от общины превысил 1,1 млрд грн.