За наклейку "Я паркуюсь как олень" в Польше назначили большой штраф

В Польше общественные активисты и обычные прохожие нередко используют специфический метод борьбы с водителями, которые оставляют свои машины на газонах, тротуарах или с нарушением дорожной разметки. На такие автомобили наклеивают специальные наклейки с непристойными рисунками или надписями.

Подобные наборы можно свободно приобрести всего за 13 злотых за упаковку из 50 штук. Особенностью этих наклеек является использование сверхпрочного клеевого состава, из-за чего бесследно удалить их с поверхности крайне трудно, отмечает польское издание Motoryzacja.

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Фатальная ошибка и повреждение лакокрасочного покрытия

Обычно опытные борцы с нарушителями парковки наклеивают такие метки исключительно на стекло или зеркала заднего вида, поскольку оттуда клей можно счистить специальными растворителями или лезвием без последствий для самого автомобиля. Однако в Плоцке 52-летний мужчина пренебрег этим негласным правилом. Увидев автомобиль Lexus, припаркованный с явными нарушениями, он наклеил наклейку непосредственно на металлическую часть кузова.

Когда владелец вернулся к своему авто, он попытался самостоятельно снять наклейку. Вместе с бумажной основой и прочным клеем от кузова оторвалась и часть заводского лакокрасочного покрытия автомобиля. Владелец пострадавшей машины обратился в правоохранительные органы и оценил нанесенный материальный ущерб почти в 5,5 тысячи злотых, которые понадобятся для профессиональной перекраски кузовного элемента.

Задержание полицией и строгое уголовное наказание

Сотрудники местной полиции оперативно начали расследование инцидента. Благодаря детальному анализу записей с ближайших камер уличного видеонаблюдения, а также комплексу оперативно-розыскных мероприятий, личность подозреваемого удалось быстро установить. Мужчину задержали и официально предъявили ему обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.

Во время проведения санкционированного обыска в личном автомобиле задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще 18 аналогичных наклеек для борьбы с нарушителями. Мужчина полностью признал свою вину и откровенно объяснил следователям, что действовал исключительно из чувства мести за хамское поведение водителя на дороге.

В соответствии с действующей статьей 288 Уголовного кодекса Польши, за умышленное уничтожение или повреждение имущества другого лица предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Стоит заметить, что сам по себе факт наклеивания бумаги на автомобиль не считается правонарушением автоматически. Ключевым фактором для возбуждения уголовного дела в польском правовом поле является именно наличие реальных материальных убытков и их денежный размер. Окончательную меру наказания и сумму финансовой компенсации для пострадавшей стороны в ближайшее время определит суд.