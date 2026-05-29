Международная кооперация: Audi раскрыла подробности разработки гибридного двигателя для нового RS 5

Создание этого сложного двигателя стало результатом многолетнего трансграничного сотрудничества между двумя основными подразделениями немецкой марки – центром разработки моторов в Некарзульме (Германия) и заводом в Дьере (Венгрия).

Читайте также: Audi Q9 рассекретили изнутри: каким будет самый большой кроссовер марки

По словам компании, новый Audi RS 5 появится на европейском рынке уже в конце июня этого года, а клиенты уже имеют возможность конфигурировать и заказывать автомобили.

Четкое распределение ролей и этапы разработки

Создание нового силового агрегата базируется на структурированном процессе с распределением зон ответственности. За проектирование и валидацию всей трансмиссии отвечали инженеры из Некарзульма. Главным технологическим вызовом для немецкой команды стало сочетание бензинового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и современного электродвигателя в рамках единой концепции PHEV.

После успешного завершения предсерийной фазы тестирования и официальной передачи проекта, команда Audi Hungaria в городе Дьер взяла на себя обязанности по непрерывному инжинирингу, финальной доработки и непосредственного серийного производства двигателей. По словам представителей компании, такая схема позволяет не перенастраивать процессы каждый раз с нуля, а использовать многолетний совместный опыт, что значительно ускоряет принятие решений.

Систематическая передача обязанностей и доверие

Важным элементом взаимодействия между немецкой и венгерской площадками является проведение регулярных совместных семинаров и воркшопов при достижении ключевых этапов разработки. Встречи команд проходят поочередно в Некарзульме и Дьере, где специалисты подробно обсуждают технические вопросы и подписывают официальные документы о передаче ответственности за мотор на следующий этап.

Руководители инженерных групп отмечают, что несмотря на географическое расстояние, ежедневная коммуникация между специалистами оптимизирована благодаря прямым налаженным связям, поэтому различия в локациях во время рабочих процессов практически не ощущаются. Кроме того, привлечение специалистов из разных стран позволяет рассматривать сложные инженерные задачи с разных профессиональных и культурных перспектив.

Технологические особенности новой трансмиссии

Совместные инженерные усилия воплотились в конкретных динамических характеристиках автомобиля. Помимо плагин-гибридной силовой установки, новый Audi RS 5 получил модернизированную систему полного привода quattro с технологией Dynamic Torque Control.

Эта система использует электромеханический векторинг крутящего момента для точного распределения мощности между задними колесами, что обеспечивает стабильность, высокую точность управления и выраженную динамику при прохождении поворотов.

В стремлении сохранить ДВС: стратегия Audi Sport