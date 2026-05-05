Межобластной "кортеж" с уклонистами перехватили аж под Молдовой: за побег платили криптой

Схема предусматривала сразу несколько авто и четкое распределение ролей. Машины шли колонной. Об этом факте переправки рассказывает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Инцидент раскрыли в Подольском районе, где на контрольном посту остановили три легковушки. В них находились 13 человек: трое водителей, пассажир-пособник и девять военнообязанных "клиентов".

Как работала схема

По данным пограничников, водители должны были доставить мужчин максимально близко к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы. Отдельный "навигатор" координировал маршрут, помогая обойти контроль.

За такую "работу" каждый из водителей и пособник рассчитывали получить по $500.

Зато сами "туристы" платили значительно больше – от 10 до 12 тысяч долларов с человека. Организатором выступал администратор телеграмм-канала, который принимал оплату в криптовалюте – только после успешной переправки.

Схемы переправки изменили формат – теперь уклонистов везут к границе колоннами машин.



Кто ехал

Среди задержанных – жители разных регионов: Днепропетровской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Ровенской и Киевской областей. Всех их объединяла попытка нелегально покинуть страну.



Чем все закончилось

"Кортеж" остановили еще на подходе к границе. В отношении водителей и пособника материалы передали в полицию по признакам ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц).

На девятерых пассажиров составили админпротоколы по ст.204-1 КУоАП.

Новое в схемах

Схемы с "туристическими маршрутами" к границе все чаще имеют организованный характер: от телеграмм-вербовки до многоуровневой логистики с водителями и навигаторами.

Однако даже продуманный маршрут не гарантирует успеха – этот раз колонну остановили еще до финиша.