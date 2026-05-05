Межобластной "кортеж" с уклонистами перехватили аж под Молдовой: за побег платили криптой

Организаторы схем решили не размениваться на мелкие партии и стали везти уклонистов группами
Схема предусматривала сразу несколько авто и четкое распределение ролей. Машины шли колонной. Об этом факте переправки рассказывает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Инцидент раскрыли в Подольском районе, где на контрольном посту остановили три легковушки. В них находились 13 человек: трое водителей, пассажир-пособник и девять военнообязанных "клиентов".
Как работала схема
По данным пограничников, водители должны были доставить мужчин максимально близко к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы. Отдельный "навигатор" координировал маршрут, помогая обойти контроль.
За такую "работу" каждый из водителей и пособник рассчитывали получить по $500.
Зато сами "туристы" платили значительно больше – от 10 до 12 тысяч долларов с человека. Организатором выступал администратор телеграмм-канала, который принимал оплату в криптовалюте – только после успешной переправки.
Схемы переправки изменили формат – теперь уклонистов везут к границе колоннами машин.
Кто ехал
Среди задержанных – жители разных регионов: Днепропетровской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Ровенской и Киевской областей. Всех их объединяла попытка нелегально покинуть страну.
Чем все закончилось
"Кортеж" остановили еще на подходе к границе. В отношении водителей и пособника материалы передали в полицию по признакам ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц).
На девятерых пассажиров составили админпротоколы по ст.204-1 КУоАП.
Новое в схемах
Схемы с "туристическими маршрутами" к границе все чаще имеют организованный характер: от телеграмм-вербовки до многоуровневой логистики с водителями и навигаторами.
Однако даже продуманный маршрут не гарантирует успеха – этот раз колонну остановили еще до финиша.