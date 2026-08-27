MG представила трехрядный внедорожник Hector Tomahawk за 14 600 долларов

Несмотря на название, автомобиль не имеет конструктивной связи с моделью Hector с двигателем внутреннего сгорания, пишет Carscoops. Варианты BEV и PHEV отличаются решеткой радиатора и передним бампером: гибрид получил деталь в цвет кузова с увеличенным воздухозаборником и алюминиевой защитной пластиной, тогда как электромобиль имеет лаконичный квадратный дизайн.

Габариты и оснащение салона

Независимо от силового агрегата длина внедорожника составляет 4 745 мм, колесная база – 2810 мм, а дорожный просвет достигает 230 мм. Салон с правым расположением руля рассчитан на два или три ряда сидений. Объем багажника в пятиместном исполнении составляет 610 литров, а при разложенном третьем ряду – 192 литра.

Оснащение интерьера включает следующие элементы:

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15,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой управления жестами и 8,8-дюймовая цифровая приборная панель;

двухсложный панорамный люк, 256-цветная контурная подсветка и аудиосистема с 10 динамиками;

персональный помощник на базе искусственного интеллекта с режимом караоке и библиотекой более 8 000 песен.

Силовые установки и стоимость модели

Электрическая версия Hector Tomahawk EV оснащена передним электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и аккумулятором емкостью 69,2 кВт-ч, обеспечивающим запас хода более 500 километров. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током мощностью 90 кВт и функции V2L/V2H.

Гибрид Hector Tomahawk PHEV объединяет 1,5-литровый атмосферный двигатель-генератор с одним электродвигателем и батареей на 20,5 кВт-ч. Общий запас хода превышает 1100 километров, из которых 115 км пробега доступны исключительно на электротяге.

Стоимость MG Hector Tomahawk EV составляет от 20 400 до 24 500 долларов. Однако благодаря программе аренды аккумуляторов BaaS (Battery as a Service) первоначальную цену можно снизить до 14 600 долларов с последующей платой 0,05 доллара за каждый километр пробега.

Стоимость PHEV составляет от 26 900 долларов или 22 800 долларов по программе BaaS с платой 0,03 доллара за километр. Поставки электрической версии на рынок Индии начнутся в сентябре, а гибридной – в ноябре.