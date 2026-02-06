MG возвращает простой ZS - теперь это один из самых доступных автомобилей в Австралии: есть ли такой в Украине?

Возвращение ZS Vibe сопровождается акционной ценой 22 990 долларов США, что на тысячу долларов дешевле, чем этот вариант стоил в прошлом году, сообщает Auto24, ссылаясь на австралийское издание Drive. Правда, MG сразу отмечает что это временное “праздничное предложение”, которое действует до 28 февраля 2026 года. После этого модель вернется к стандартной цене.

На фоне конкурентов MG ZS Vibe сейчас выглядит особенно привлекательно, поскольку в Австралии он дешевле Chery Tiggo 4, который стартует примерно с 23 990 долларов с выездом на дорогу, и заметно доступнее GAC Emzoom, чья базовая цена превышает 25 000 долларов.

Меньше мощности - больше спокойствия

Главное отличие Vibe от более дорогой турбоверсии - силовой агрегат. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, который развивает 81 кВт (110 л.с.) и 140 Нм крутящего момента. Для сравнения, турбоверсия выдает 125 кВт (170 л.с.) и 275 Нм, но и стоит существенно дороже.

Атмосферный мотор работает в паре с вариатором CVT и передает тягу на передние колеса. В предыдущей итерации такая конфигурация демонстрировала смешанный расход топлива на уровне 6,7 л на 100 км, что остается вполне приемлемым показателем для городского кроссовера.

Оснащение без сюрпризов, но без провалов

Несмотря на более низкую цену, MG ZS Vibe не является “пустым”. Оснащение осталось таким же, как и в прошлогодней версии: 16-дюймовые легкосплавные диски, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, кнопка запуска двигателя и аудиосистема с четырьмя динамиками. Отдельного внимания заслуживает безопасность. Уже в базе установлен пакет MG Pilot, который включает автономное экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения, мониторинг слепых зон, систему слежения за состоянием водителя и предупреждения о перекрестном движении позади.

Пять звезд и длинная гарантия

Все автомобили MG ZS модельного года 2026 получили пятизвездочный рейтинг ANCAP. Это стало возможным после добавления передней центральной подушки безопасности - ее устанавливают на авто, выпущенные с 4 декабря 2025 года. Предыдущие версии ZS, напомним, имели только четыре звезды. Интересно, что в Австралии MG делает серьезный акцент на гарантии. Новые автомобили бренда продаются с условной гарантией 10 лет или 250 000 км при условии обслуживания в официальной сети. Если же владелец выбирает сторонний сервис, гарантия сокращается до 7 лет без ограничения пробега.

Простой рецепт для сложного рынка

Возвращение ZS Vibe выглядит логичным шагом в момент, когда покупатели все внимательнее считают деньги. Меньше мощности, простая техника и агрессивная цена - именно та формула, которая позволяет MG оставаться одним из самых заметных игроков в бюджетном сегменте компактных кроссоверов.

А что на нашем рынке?

Кстати, в Украине MG ZS доступен в двух исполнениях. Базовая версия с 1,5-литровым атмосферным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач имеет стоимость от 810 475 гривен (~18 900 долларов), тогда как гибрид MG ZS HEV+ стоит уже от 1 124 712 грн ($26 200). Конкурент - Chery Tiggo 4, значительно доступнее, потому что за него просят от 724 000 гривен ($16 855), тогда как цена гибридного варианта начинается от 1 099 000 грн ($25 585).