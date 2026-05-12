MG выводит на рынок первый кроссовер с полутвердотельной батареей за 14 700 долларов

MG 4X выполнен в фирменной стилистике бренда с акцентом на спортивность и современность. Передняя часть автомобиля получила закрытую решетку радиатора, дополненную световой полосой в форме звезды и элегантными округлыми фарами.

Динамичный образ подчеркивают нижний воздухозаборник и сквозные задние фонари со спойлером типа “утиный хвост”, отмечает CarNewsChina. Габариты автомобиля составляют:

Длина: 4500 мм;

Ширина: 1849 мм;

Высота: 1621 мм (или 1627 мм в зависимости от версии);

Колесная база: 2735 мм.

Кроссовер оснащен традиционными механическими дверными ручками и многоспицевыми колесными дисками, что добавляет практичности и эстетической завершенности профиля.

Интерьер и цифровая экосистема

Салон MG 4X спроектирован с использованием двухцветной цветовой гаммы. Рабочее место водителя включает полностью цифровую панель приборов и большой плавающий сенсорный экран мультимедиа. Особенностью модели стала глубокая интеграция со смартфонами, разработанная совместно с компанией OPPO.

Система обеспечивает бесперебойное взаимодействие между мобильным устройством и интерфейсом автомобиля. За интеллектуальное вождение отвечает комплекс, созданный в партнерстве с Horizon, который поддерживает высокоскоростную навигацию на автопилоте и функции автоматической парковки.

Силовые агрегаты и инновационная батарея

Покупателям предлагаются две конфигурации на выбор:

Базовая версия: двигатель мощностью 125 кВт (168 л.с.) с литий-железофосфатным аккумулятором емкостью 53,9 кВт-ч. Запас хода составляет 510 км.

Топовая версия: двигатель на 150 кВт (201 л.с.) с инновационным литий-ионным полутвердотельным аккумулятором на основе марганцевого сплава емкостью 64,2 кВт-ч. Эта модификация обеспечивает запас хода до 610 км по циклу CLTC.

Рыночные перспективы

Для первых покупателей MG подготовила пакет привилегий стоимостью около 1900 долларов, а также специальный подарок – смарт-часы OPPO Watch X3. Официальный старт продаж запланирован на конец мая.

Использование жидкостно-твердотельной технологии в аккумуляторе позволяет повысить плотность энергии и стабильность работы при низких температурах, что является весомым преимуществом MG 4X в этом ценовом классе над конкурентами. О принципе работы данного типа батарей мы подробно рассказали в нашем предыдущем материале.