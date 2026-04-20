MG запускает в серию первую полутвердотельную батарею SolidCore: как она работает

Главной особенностью батареи является использование 95% твердотельного электролита вместо традиционного жидкого. Такая конструкция создает защитный барьер вокруг элементов питания, что на 20 процентов повышает общую надежность системы и минимизирует риски возгорания, отмечает Auto24.

Благодаря новой архитектуре литий-ионы движутся в трехмерном пространстве значительно быстрее, что улучшает динамику автомобиля и эффективность энергопотребления. Разработчики также адаптировали технологию для сложных климатических условий Европы. Батарея демонстрирует стабильные показатели даже при температуре -30°C, что критично для эксплуатации в Украине. Это позволяет водителям избегать потерь времени на подготовку аккумулятора к поездке зимой и сохранять высокий запас хода независимо от погоды.

Внедрение в модельный ряд

Первым автомобилем, который получит новую технологию в конце 2026 года, станет электрический хэтчбек MG4 Urban. Впоследствии SolidCore планируют интегрировать еще в две новые модели бренда, названия которых пока держат в секрете. В перспективе инженеры компании планируют перейти на полностью твердотельные батареи, что позволит электрокарам преодолевать до 1000 километров на одном заряде.

Бренд-директор MG в Украине Марк Парех подчеркнул, что внедрение SolidCore является логичным ответом на запрос владельцев по увеличению скорости зарядки и надежности в холодном климате.

Будущее электрификации бренда

Запуск новой линейки батарей является частью глобальной стратегии бренда по переходу на экологичный транспорт. В Украине модельный ряд MG охватывает как бензиновые или гибридные кроссоверы ZS, HS и One, так и полностью электрические Cyberster и MG4.

Компания отмечает, что появление технологии SolidCore на европейском рынке станет очередным шагом к созданию универсального электромобиля, который по удобству эксплуатации не будет уступать машинам с двигателями внутреннего сгорания.