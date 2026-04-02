Michelin представила новые шины для электромобилей, которые добавляют до +10% запаса хода

Речь идет о моделях Michelin Primacy 5 Energy и Michelin Pilot Sport 5 Energy, которые ориентированы как на эффективность, так и на производительность, отмечает Auto24.

Почему шины важны для электромобилей

В сегменте электрокаров эффективность имеет критическое значение – именно они влияют на сопротивление качению и энергопотребление. В Michelin заявляют, что новые модели созданы с учетом специфики электромобилей, в частности их большого веса и мгновенного крутящего момента.

Primacy 5 Energy: максимум эффективности

Модель Michelin Primacy 5 Energy ориентирована прежде всего на экономию энергии. Ключевые особенности модели:

класс сопротивления качению – A;

увеличение запаса хода электромобиля – до 10% (до +70 км);

для авто с ДВС – экономия топлива до 6% (0,3 л/100 км).

Во время тестов на Volkswagen ID.3 новинка превзошла топовые шины от конкурентов, в частности Bridgestone Turanza 6, Continental PremiumContact 7, Goodyear EfficientGrip Performance 2 и Pirelli Cinturato P7C3.

Pilot Sport 5 Energy: баланс эффективности и драйва

Для тех, кто ищет более спортивные характеристики, подойдет Michelin Pilot Sport 5 Energy. Эта шина получила новый состав Energy Passive, который позволяет снизить сопротивление качению без потери производительности.

Во время испытаний на Tesla Model Y она показала лучшие результаты, чем Hankook iON Evo SUV и Pirelli P Zero E, причем как в торможении на сухой и мокрой дороге, так и в долговечности. Интересно, что именно эту модель использовал Mercedes-AMG в своем рекордном концепте GT XX.

Новые материалы и технологии

Обе новинки получили новые функционализированные эластомеры, современные смолы и оптимизированную архитектуру протектора. Это позволило достичь баланса между низким сопротивлением качению и уверенным сцеплением, особенно на мокрой дороге.

Когда ждать на рынке

Michelin Primacy 5 Energy будет доступна в 33 размерах от 16 до 19 дюймов, что позволит устанавливать ее на широкий спектр электромобилей. С учетом быстрого роста популярности EV-сегмента, подобные решения могут стать новым стандартом для шинной индустрии.