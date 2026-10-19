Michelin вшивает чипы в свои шины: стоит ли водителям бояться тотальной слежки

Компания Michelin вставляет специальный чип и антенну между вулканизированными защитными слоями резины еще на этапе производства. Этот электронный идентификатор содержит префикс производителя, код продукта и уникальный серийный номер, которые навсегда фиксируются в памяти устройства.

Теперь каждая покрышка имеет свой цифровой паспорт, который невозможно подделать или удалить. Благодаря этому фирменная служба данных получает мгновенный доступ к информации о бренде, точных размерах и характеристиках модели при логистике, хранении на складах или финальной переработке.

Как работает технология и при чем здесь приватность

Многих водителей сразу насторожила новость об электронике в колесах, однако эксперты Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) успокаивают. Использованная технология RFID абсолютно пассивна, то есть она не имеет ни одной встроенной батарейки или источника питания.

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"Метка получает энергию исключительно из радиоволн, которые излучает специальный сканер во время считывания. Это означает, что чип физически не способен самостоятельно транслировать сигнал в пространство, если рядом нет терминала с соответствующим оборудованием, – объясняют специалисты.

Соответственно, использовать такие покрышки для секретного отслеживания маршрутов конкретного автомобиля просто невозможно. Система кардинально отличается от привычных нам датчиков давления или температуры, постоянно обменивающихся данными с бортовым компьютером машины через Bluetooth.

Шины Michelin теперь имеют RFID-метки с пассивной технологией, не требующие питания от батареи. Фото: Michelin

Почему чип не заменит обычные датчики

Сама по себе RFID-метка не умеет измерять остаток протектора, давление воздуха или степень нагрева резины во время скоростной езды. Для сбора таких параметров нужны отдельные полноценные сенсоры, записывающие информацию на чип, что делает процесс неоправданно сложным и дорогостоящим.

Теоретически идентифицировать личность по серийному номеру ее шин можно, но на практике это напоминает сценарий шпионского фильма. Злоумышленнику пришлось бы не только раздобыть мощный сканер, но и получить прямой доступ к закрытым корпоративным базам данных Michelin со всей историей предварительных проверок.

Глобальный стандарт для всей промышленности

Напомним, что использование радиочастотной идентификации в автоиндустрии длится уже несколько лет. По данным официального сайта производителя, на сегодняшний день более 100 миллионов шин уже оснащены подобными метками стандарта RAIN RFID.

Этот формат работает на ультравысоких частотах и утвержден международными стандартами ISO. Более того, для удобного обмена данными между разными шинными гигантами была создана глобальная организация GDSO, унифицирующая доступ к информации о покрышках по всему миру.