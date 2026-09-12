Миф о "мертвых" батареях разрушен: что на самом деле происходит с аккумулятором электромобиля после 150 тысяч километров

Среди украинских водителей до сих пор ходит страшилка, что покупать подержанный электромобиль – это лотерея, где главный приз – замена батареи за половину стоимости самой машины. Однако новое масштабное исследование, о котором сообщает издание Jalopnik, ставит точку в этих спорах.

Аналитическая компания Aviloo проверила состояние аккумуляторов на более чем 500 тысячах электромобилей по всему миру, и результаты оказались более чем оптимистичными.

Что это значит для покупателя подержанной "электрички"

Если вы присматриваетесь к подержанному Nissan Leaf, Tesla или Volkswagen ID.4 где-то на авторынке, главный вопрос– сколько километров он сможет проехать на одном заряде.

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Исследование показывает, что современные батареи деградируют по так называемой S-образной кривой. То есть сначала емкость чуть-чуть падает во время "обкатки", а потом годами держится на стабильном уровне.

Резкое падение характеристик происходит только в конце жизненного цикла, до которого большинство машин просто не доживают в одних руках.

Реальные цифры: кто держит заряд лучше всего

Эксперты протестовали 20 популярных моделей. Оказалось, что после 50 тысяч км пробега средний остаток здоровья батареи (SoH) составляет от 91% до 97%. На отметке же в 150 тысяч километров этот показатель снижается лишь до 87-94%.

То есть, купив авто с пробегом 150 тысяч, вы потеряете максимум 10–15% от заводского запаса хода. Это абсолютно адекватный прайс за экономию на горючем и отсутствие регулярных ТО с заменой смазки, свечей или ремней ГРМ.

Интересно, что лидерами по хранению емкости стали Mercedes EQA (94%), Hyundai Ioniq 5 (93,8%) и BMW i4 (93,6%). Несколько быстрее теряют емкость авто с меньшими батареями, которые приходится чаще заряжать: Tesla Model 3 (88,9%), Mini Cooper SE (87,1%) и старые Nissan Leaf (86,7%).

Как продлить жизнь батареи: простой совет

Исследователи также подтвердили то, что часто забывают водители. Батареи электромобилей скорее "стареют" в жарком климате, но главный враг – это привычка заряжать авто до 100% и оставлять его на парковке.

Эксперты отмечают: если хотите сохранить аккумулятор, старайтесь удерживать уровень заряда в диапазоне от 30% до 70%. Это простое правило позволит вашему электромобилю служить годами без намеков на дорогую замену батареи.