Миллиардер в кроссовках купил первый Ferrari Luce за рекордные $40 миллионов

Сумма оказалась примерно в 36 раз выше начальной оценки автомобиля. В то же время, все средства от продажи передадут в Фонд Ferrari на образовательные проекты, пишет Autoevolution. Таинственным покупателем первого Ferrari Luce оказался Герберт Вертхайм, американский миллиардер, известный не только своими инвестициями, но и экстравагантным стилем.

В Монтерее он появился в фирменной красной шляпе, красном пальто, белых брюках и ярких кроссовках. Кроссовки CEP Pro Run Omnispeed Bowtech, у которых миллиардер находился на аукционе, стоили около 225 долларов в США. Контраст между спортивной обувью и покупкой автомобиля за десятки миллионов долларов стал одной из самых заметных деталей торгов.

Вертхайм уже покупал уникальный Ferrari

Приобретение Luce стало не первым громким автомобильным приобретением Вертхайма на Неделе автомобилей в Монтерее. В прошлом году он приобрел на аукционе RM Sotheby's уникальный Ferrari Daytona SP3 Tailor Made. За автомобиль он заплатил 26 миллионов долларов. Речь шла об экземпляре с номером шасси "599+1" – последний автомобиль из запланированной серии из 600 Daytona SP3.

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Он получил двухцветное оформление с открытым углеродным волокном, желтым Giallo Moderna и черными элементами. На тот момент это соглашение стало рекордным для современного автомобиля, проданного на аукционе. Теперь Вертхайм превзошел собственный результат, заплатив за Ferrari Luce еще на 14 миллионов долларов больше.

Кто такой Герберт Вертхайм

Герберт Вертхайм родился в 1939 году в Филадельфии в семье еврейских иммигрантов. Он работал инженером NASA, служил в ВМС США во время Холодной войны, а затем сделал карьеру как изобретатель и инвестор. Его состояние оценивается примерно в 5 миллиардов долларов.

Вертхайм также известен благотворительной деятельностью и поддержкой образовательных проектов. После покупки Luce он практически стал одним из важнейших клиентов Ferrari. Такие приобретения эксклюзивных автомобилей могут открывать доступ к особым моделям и индивидуальным программам бренда.

Каков Ferrari Luce Вертхайма

Приобретенный автомобиль имеет индивидуальное оформление Tailor Made. Кузов выполнен в полуматовой краске Madreperla, которая в зависимости от освещения изменяет оттенок от зеленого до фиолетового. Салон украшен металлизированной кожей Le Mans цвета Perla с дополнительными элементами Grigio Corvara.

Luce получил большие колеса – 23 дюйма спереди и 24 дюйма сзади. На них установлены шины Michelin Pilot Sport 5 Energy Acoustic размерностью 265/35 R23 на передней оси и 315/30 R24 на задней. Именно этот автомобиль является шасси №0 Ferrari Luce, то есть первым экземпляром модели.

Ferrari Luce стоит гораздо дешевле– если успеть его купить