Миллион километров за 12 лет: MINI Cooper D установил рекорд выносливости с оригинальным двигателем

Владелец автомобиля Петер Кирхгоф заказал и сконфигурировал этот MINI в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями ровно через 30 лет после своего первого урока вождения, отмечает концерн BMW. Несмотря на то, что автомобиль планировалось использовать преимущественно для длительных поездок на дальние расстояния, как преданный поклонник бренда Петер не рассматривал никаких других альтернатив.

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Идея достичь отметки в миллион километров не была случайностью. Она легла в основу четко разработанного плана под названием "The Project one M", который стартовал в момент передачи автомобиля владельцу в дилерском центре Autohaus Schmidt в городе Гамм. Проект был рассчитан ровно на 12 лет и реализовывался с исключительной немецкой точностью. Петер регулярно документировал, анализировал и открыто делился всеми данными о поездках и расходе топлива на своей странице в Facebook.

Автомобиль, окрашенный в яркий цвет Volcanic Orange с белыми полосами на капоте, быстро получил от владельца собственное имя "Немо" (Nemo). За время реализации проекта хэтчбек успел посетить 25 стран Европы, доказав свою абсолютную надёжность в повседневном использовании. По словам владельца, дизельный автомобиль ни разу его не подвёл, не попадал в аварии, а реальный средний расход топлива за весь период составил сенсационные 2,56 литра на 100 километров.

Символический финиш на исторической родине в Оксфорде

Место для фиксации рекордного миллионного километра было выбрано не случайно. Петер пригнал свой автомобиль на завод Plant Oxford в Великобритании, который является исторической родиной и сердцем производства современных MINI (первый автомобиль нового поколения сошел с местного конвейера 26 апреля 2001 года).

Руководитель заводов в Оксфорде и Суиндоне Маркус Грюнайзль поздравил владельца и отметил, что этот юбилей является лучшим подтверждением высокого мастерства и преданности инженерной команды. Он подчеркнул, что предприятие гордится способностью автомобилей MINI с лёгкостью преодолевать такие экстремальные дистанции, сохраняя при этом превосходное внешнее и техническое состояние.

Новая амбициозная цель и планы на будущее

Достижение первоначальной цели не означает завершение «истории Немо». Петер Кирхгоф уже объявил о старте следующего этапа – "Проекта один миллион миль". На случай, если автомобиль всё же не сможет преодолеть такую огромную дистанцию, владелец уже определился с преемником. По его словам, в таком маловероятном случае он планирует приобрести новый полностью электрический кроссовер Aceman JCW E, , что подтверждает его приверженность философии и эволюции британского бренда.