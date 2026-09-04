Миллион за четыре НРК: работы должны были работать на фронте, но нацгвардеец их воровал и продавал

Работники Теруправление ДБР в Полтаве совместно с оперативниками СБУ задержали на Харьковщине военнослужащего Национальной гвардии, подозреваемого в хищении военного имущества и его последующей продаже.

По версии следствия, военный имел доступ к вооружению и решил превратить его в источник дополнительного заработка. Причем похищенное имущество он планировал в дальнейшем списывать как будто бы потерянное во время боевых действий.

Маленькие, но дорогие

Наибольшую партию составляли четыре НРК – наземные роботизированные комплексы.

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Вместе с ними военный выставил на продажу восемь противотанковых мин, оценив все в 1 млн гривен. Именно после получения денег его задержали правоохранители.

Что это за работы

Марка и конкретная модификация НРК ДБР не называет. По внешним признакам на обнародованных фото комплексы похожи на украинские роботизированные платформы семейства "Гном", в частности инженерно-саперную модификацию Gnom-Miner.

Такие машины – это фактически дистанционно управляемые "рабочие лошадки" для опасных задач. Платформа имеет колесную формулу 4х4, электрический привод и может перевозить до нескольких десятков килограммов груза.

Миллион гривен мужчина взял, но пересчитать не успел из-за стечения определенных обстоятельств. Фото: из материалов ДБР и СБУ

В зависимости от комплектации платформа используется для транспортировки боеприпасов, инженерных работ, разведки и других задач без непосредственного присутствия военного в опасной зоне. (см. презентационное видео изготовителя внизу, без звука).

Интересно особенность таких НРК – возможность проводного управления. Кабель позволяет продолжать работу даже там, где радиоканал может быть подавлен средствами РЭБ.

Роботов продавали не впервые

Это была не первая попытка военного заработать на имуществе части. Ранее он, по данным ДБР, продал 40 дронов, корпуса к противотанковым минам и взрыватели за 90 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили и другое военное оборудование, которое, как считается, было подготовлено для продажи.

Теперь изъятое имущество после проведения необходимых следственных действий планируется передать Силам обороны.

"Светит" 15 лет заключения

Военнослужащему сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, а суд избрал заключение под стражей с возможностью внесения залога почти 2,5 млн гривен.