Миллион заряженных BMW M уже на дорогах: баварцы готовят радикальные изменения для легендарной M3

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Прототип электрического BMW M3
Как сообщает официальный пресклуб BMW Group, Торжественная передача знакового авто состоялась на главном предприятии в Мюнхене. Руководитель завода Петер Вебер лично вручил ключи от эксклюзивной машины в ярком цвете Fire Orange III генеральному директору подразделения Францискусу ван Милу.
Этот рубеж суммирует более пятидесяти лет истории спортивного подразделения марки. В то же время, компания уже четко обозначила вектор своего дальнейшего развития и трансформации.
Электрическое будущее легенды
Следующим большим шагом для мюнхенского завода станет запуск в производство первой полностью электрической BMW M3. Это будет уже вторая модель на новой архитектуре Neue Klasse, которую будут собирать на этих мощностях после i3.
"Наш миллионный автомобиль доказывает, что клиенты до сих пор высоко ценят сочетание гоночных характеристик с повседневной практичностью даже спустя 40 лет после выхода первой M3", – Францискус ван Мил, генеральный директор подразделения.
По его словам, этот успех мотивирует инженеров продолжать развитие линейки на базе новых технологий, сохраняя фирменный драйв даже в моделях без традиционного двигателя внутреннего сгорания.
Мюнхенский завод сменяет профиль
Текущее поколение M3 выпускается в Мюнхене с 2020 года, поэтому предприятие имеет тесную связь с этой моделью. Решение доверить заводу сборку будущего электрического флагмана подчеркивает его стратегическую значимость для всей корпорации.
"Мы очень рады, что первая электрическая M3 также сойдет с нашего конвейера, ведь для наших работников этот бренд имеет особое эмоциональное значение", – Петер Вебер, руководитель завода.
Радикальная трансформация к 2027 году
Уже с 2027 года главное предприятие BMW полностью откажется от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Завод перейдет исключительно на производство электромобилей, что станет настоящим историческим изломом для компании со столетней историей.
Чтобы реализовать этот амбициозный план, баварцы инвестируют около 650 миллионов евро в масштабную модернизацию. На трети территории завода уже построили новый кузовной цех и современные линии сборки, позволяющие максимально эффективно выпускать высокопроизводительные электрокары нового поколения.