Миллион заряженных BMW M уже на дорогах: баварцы готовят радикальные изменения для легендарной M3

Как сообщает официальный пресклуб BMW Group, Торжественная передача знакового авто состоялась на главном предприятии в Мюнхене. Руководитель завода Петер Вебер лично вручил ключи от эксклюзивной машины в ярком цвете Fire Orange III генеральному директору подразделения Францискусу ван Милу.

Этот рубеж суммирует более пятидесяти лет истории спортивного подразделения марки. В то же время, компания уже четко обозначила вектор своего дальнейшего развития и трансформации.

Электрическое будущее легенды

Следующим большим шагом для мюнхенского завода станет запуск в производство первой полностью электрической BMW M3. Это будет уже вторая модель на новой архитектуре Neue Klasse, которую будут собирать на этих мощностях после i3.

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"Наш миллионный автомобиль доказывает, что клиенты до сих пор высоко ценят сочетание гоночных характеристик с повседневной практичностью даже спустя 40 лет после выхода первой M3", – Францискус ван Мил, генеральный директор подразделения.

По его словам, этот успех мотивирует инженеров продолжать развитие линейки на базе новых технологий, сохраняя фирменный драйв даже в моделях без традиционного двигателя внутреннего сгорания.

Мюнхенский завод сменяет профиль

Текущее поколение M3 выпускается в Мюнхене с 2020 года, поэтому предприятие имеет тесную связь с этой моделью. Решение доверить заводу сборку будущего электрического флагмана подчеркивает его стратегическую значимость для всей корпорации.

"Мы очень рады, что первая электрическая M3 также сойдет с нашего конвейера, ведь для наших работников этот бренд имеет особое эмоциональное значение", – Петер Вебер, руководитель завода.

Радикальная трансформация к 2027 году

Уже с 2027 года главное предприятие BMW полностью откажется от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Завод перейдет исключительно на производство электромобилей, что станет настоящим историческим изломом для компании со столетней историей.

Чтобы реализовать этот амбициозный план, баварцы инвестируют около 650 миллионов евро в масштабную модернизацию. На трети территории завода уже построили новый кузовной цех и современные линии сборки, позволяющие максимально эффективно выпускать высокопроизводительные электрокары нового поколения.