Миллионы фунтов в бетонные колеи: как Кембридж строит самые длинные в мире автобусные магистрали

Как сообщает издание BBC, сейчас в регионе уже функционирует самая длинная в мире 26-километровая автобусная линия, а теперь власти планируют запустить еще три подобных маршрута.

Речь идет о так называемых управляемых магистралях, где общественное транспортное движение создается на специально оборудованных бетонных путях, полностью избегая городского трафика.

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Для работы на таких линиях перевозчики вынуждены инвестировать в специальный транспорт. Автобусы оснащают специальными направляющими колесами по бокам, а водители проходят дополнительную учебу для безопасного вождения на высоких скоростях.

Кембриджская автобусная дорога (Guided Busway) открылась в 2011 году. Фото: Эмма Хоугего, BBC

Новые маршруты и космические бюджеты

Самым масштабным из новых проектов станет линия C2C протяженностью 13,8 километра, которая свяжет Кембридж с городком Камборн. Эта трасса рассчитана на 10 тысяч пассажирских рейсов ежедневно и будет обслуживать районы, где планируется построить около 13 тысяч новых домов.

Ожидаемая стоимость только этой ветки составляет 192 миллиона фунтов стерлингов (около 11,73 млрд грн). Партнерство Большого Кембриджа уже подтвердило привлечение 181 миллиона (примерно 11,02 млрд грн) на реализацию замысла, и более чем 300 официальных возражений от местных жителей.

Параллельно в разработке находятся еще два направления. Маршрут CSET протяженностью 8,5 километра поставлен на паузу из-за близости к газопроводу, а линия от Вотербича до Кембриджа готовится к получению транспортного заказа.

Проблемы безопасности и критика

Несмотря на амбициозные планы, существующие с 2011 года, у магистрали есть серьезные проблемы. В прошлом году местный совет был оштрафован на 6 миллионов фунтов стерлингов из-за гибели трех человек в результате столкновения на килях в период с 2015 по 2021 годы.

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После трагедии вдоль маршрута установили постоянные ограждения для защиты пешеходов. Представители компании Stagecoach East отметили, что эти работы привели к резкому падению числа пассажиров из-за увеличения времени в пути.

Издание The Sunday Times включило Busway в семерку лучших автобусных маршрутов Англии, отличающихся живописными видами. Фото сайтов stagecoachbus.com, cambridgeindependent.co.uk и Джулиан Илз, Алами.

Местные политики также не имеют единого мнения по поводу целесообразности расширения сети. Депутат от Лейбористской партии Даниэль Цайхнер считает такие маршруты важной частью транспортных решений, но требует большей срочности в вопросах безопасности.

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В свою очередь, советница от Консервативной партии Гизер Уильямс выступает категорически против новых бетонных трасс. По ее мнению, эти планы доставят местным общинам лишь трудности без реальной выгоды.